MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz Gümüşhane\'de Partililerle Buluştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Gümüşhane'de partililer ve yöneticilerle bir araya geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Gümüşhane'ye geldi. Ziyaretlerine partililerle düzenlenen kahvaltı programıyla başlayan Durmaz, ardından Gümüşhane Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.

Valilik ziyaretinin ardından MHP Gümüşhane İl Başkanlığı'na geçen Durmaz, partililerle buluşarak teşkilat çalışmaları hakkında bilgi aldı. Burada konuşan Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, "Geleceğimi ifade etmek üzere kendisine uğramıştım makamlarına. Orada da Genel Başkanımız her birimize ayrı ayrı selam ve muhabbetlerini iletti. Arkadaşlar, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak yerel yönetimlerde marka haline gelen üretken belediyecilik anlayışımız gereği; şehirlerimize değer katmak, şehirlerimizde yaşayan insanlarımızın hayat standardını ve sosyal refah seviyesini yükseltmek maksadıyla, şehrin bize emanet edilen her bir kuruşuna sahip çıkarak, o kuruşa halel getirmeden o şehre nasıl katkı yapabiliriz, nasıl değer katabiliriz diye gece gündüz çalışıyoruz. Gümüşhane'miz bu anlamda, gerçekten son yerel seçimlerde üstün bir başarı tablosu ortaya koydu. Biz de Sayın Milletvekilimizle birlikte, Sayın Belediye Başkanlarımızla ve teşkilatımızla beraber Ankara'da, belediyelerimizin ihtiyaç duyduğu hemen her konuda onlarla birlikte yoğun bir gayret göstermeye devam ediyoruz. İnşallah Gümüşhane'mize de, bizim sorumluluğumuzda olan diğer ilçe ve beldelerimizde de çok önemli hizmetlere hep birlikte imza atacağız. Şunun bilinmesini isterim ki; Milliyetçi Hareket Partisi, Cenab-ı Allah'ın izni ve inayetiyle bu ülkenin sigortası, güvencesi, zapt edilemeyecek son kalesi olarak; liderimizin emrinde, izinde, bütün teşkilatlarıyla, belediyeleriyle ve kurumlarıyla çalışmaya devam edecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Daha sonra Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer'i makamında ziyaret eden Durmaz, belediye toplantı salonunda belediyenin çalışmaları hakkında brifing aldı. - GÜMÜŞHANE