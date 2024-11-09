MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: 'Yeni Bir Anayasaya İhtiyacımız Var' - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: 'Yeni Bir Anayasaya İhtiyacımız Var'

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Kırklareli'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin milli değerlerine uygun yeni, sivil ve geniş katılımlı bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu ifade etti. Anayasanın zaman içinde çok fazla değişikliğe uğradığını belirten Yıldız, hazırladıkları anayasa taslağı ile liyakat kurumunun güvence altına alınacağını ve Anayasa Mahkemesi'nin işlevlerinin yeniden tanımlanacağını vurguladı.

09.11.2024 22:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: " Türkiye'nin milli değerlere uygun yeni bir anayasaya ihtiyacı var"

KIRKLARELİ - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Türkiye'nin yepyeni, sivil, geniş katılımlı, herkesi kucaklayan, milli ve manevi değerlerimizi kucaklamış, kavramış, gerekçeleriyle de Türkiye gerçeklerini yakalamış bir anayasaya ihtiyacı var" dedi.

"Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" kapsamında Kırklareli Belediyesi Kültür Salonu'nda program düzenlendi. Programa MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve MYK üyeleri katıldı. Programda konuşan Yıldız, Türkiye'nin anayasa değişikliğine ihtiyaç duyduğunu ifade ederek anayasanın zaman içerisinde 19 defa değişikliğe uğradığını söyledi. Yıldız, Türkiye'nin yepyeni, sivil, geniş katılımlı, herkesi kucaklayan, milli ve manevi değerlerimizi kucaklamış, kavramış, gerekçeleriyle de Türkiye gerçeklerini yakalamış bir anayasaya ihtiyacı olduğunu belirterek, "Hem sistematiği bozuldu bu değişikliklerle hem dili bozuldu. Ben iki dönemdir milletvekilliği yapıyorum, yani ikinci yeminimi yaptım. Bir milletvekili yemininin içerisinde 11 defa 've' var. Yani bir paragraflık metinde 11 've' var, anlamı bozulmuş. Aklına gelen 've' diye şeyler yüklemiş. Onun için bu anayasanın değişmesi lazım. Biz etrafımıza, topluma Milliyetçi Hareket Partisinin hazırladığı 100 maddelik 100. yıldaki anayasayı anlatmak zorundayız. Türkiye'nin yepyeni, sivil, geniş katılımlı, herkesi kucaklayan, milli ve manevi değerlerimizi kucaklamış, kavramış, gerekçeleriyle de Türkiye gerçeklerini yakalamış bir anayasaya ihtiyacı var. Bu anayasayı sayın Genel Başkanımız 2 Şubat 2021'de kamuoyuyla paylaştı. Bütün teferruatlar anlatıldı" diye konuştu.

Hazırladıkları anayasa ile liyakat kurumu anayasal güvenceye kavuşacağını anlatan Yıldız, "Bunu bile anlatabilsek, bunların milletten, halkın iradesinden ne anladığı ortaya çıkar. Bizim hazırladığımız anayasada başkanın yanındaki başkan yardımcısı da seçimle gelecek, hükümet programı meclise sunulacak. Liyakat kurumu anayasal güvenceye kavuşacak. Yine çok tartışılan Anayasa Mahkemesine de bu kadar görev fazla geliyor, yeni bir görev tanımı yapılacak" şeklinde konuştu.

"Anayasa Mahkemesinin üyeleri tamamen hukukçu değil"

Yıldız, "Anayasa Mahkemesinin üyeleri tamamen hukukçu değil. Tamamı hukukçu olmayan bir mahkemenin yüce divan görevi yapması bir hukukçu olarak söylüyorum, gülünç bile değil, daha beter. Hukukçu olmayanlardan Türk Ceza Kanunu'nu uygulanmasını istiyoruz, ceza kanununun uygulanmasını istiyoruz ancak yargılamayı yapacak üye hakim değil. Böyle şey olur mu? Aylarca televizyonlarda Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasındaki karar uyuşmazlıklarını tartıştık. Milletimiz bunları izledi. Anayasa Mahkemesi en büyük mahkeme değil, yüksek mahkemelerden biri. Yargıtay da yüksek mahkeme, Danıştay da yüksek mahkeme. Bunların arasında bir ast üst ilişkisi yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Anayasa Mahkemesi, Feti Yıldız, Kırklareli, Politika, Mahkeme, Türkiye, Finans, Hukuk, MHP, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: 'Yeni Bir Anayasaya İhtiyacımız Var' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:53 69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin faturası ortaya çıktı 69 milyonluk Ebru Gündeş konserinin faturası ortaya çıktı
19:05 Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı Yüksel Güran mahkemede konuştu, baba Arif Güran haykırarak salondan dışarı çıktı
18:47 Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti Devlet Bahçeli, Ankara sokaklarını bu şarkıyla turladı, aracın kontağındaki detay dikkat çekti
17:59 21 Ağustos’ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler 21 Ağustos'ta nerede ne yaptığını tam olarak hatırlamayan sanıklara tokat gibi sözler
09:38 Narin davasında 3. gün İşte bakanlık avukatına göre cinayetteki kilit isim Narin davasında 3. gün! İşte bakanlık avukatına göre cinayetteki kilit isim
10:06 Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu Almanya Ekonomi Bakanı Habeck adaylığını mutfaktan duyurdu
10:01 Hadise ve Seda Bakan’ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi Hadise ve Seda Bakan'ın dizisindeki kırbaçlı yatak sahneleri büyük ses getirdi
09:46 Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı Eşine sarımsaklı Dubai çikolatası şakası yaptı
09:31 Asgari ücrette yeni tahminler gündemde Refah payı artışı olacak mı Asgari ücrette yeni tahminler gündemde! Refah payı artışı olacak mı?
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
08:44 Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu Hayali düşmanıyla çatışıp yaralanan şahıs viral oldu
08:30 Meteoroloji’den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve sağanak uyarısı
08:19 Narkoçelik-47 Operasyonu: 150 Şüpheli Yakalandı Narkoçelik-47 Operasyonu: 150 Şüpheli Yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 23:36:29. #1.12#
SON DAKİKA: MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: 'Yeni Bir Anayasaya İhtiyacımız Var' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.