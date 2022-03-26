MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Belediye yönetimlerinde ayrımcılık olmaz, kayırmacılık olmaz, partizanlık olmaz, olmamalıdır" - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Belediye yönetimlerinde ayrımcılık olmaz, kayırmacılık olmaz, partizanlık olmaz, olmamalıdır"
-"MHP'ye gönül açan hiçbir insanımızı üzmedik, üzmeyeceğiz, buna karşılık maskeli şeytanlarla, şer cepheleriyle iki cihanda da hesaplaşacağız"
ANTALYA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Belediye Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İHA
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