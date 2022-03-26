MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Belediye yönetimlerinde ayrımcılık olmaz, kayırmacılık olmaz, partizanlık olmaz, olmamalıdır" - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Belediye yönetimlerinde ayrımcılık olmaz, kayırmacılık olmaz, partizanlık olmaz, olmamalıdır"

26.03.2022 12:22

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Belediye yönetimlerinde ayrımcılık olmaz, kayırmacılık olmaz, partizanlık olmaz, olmamalıdır" -"MHP'ye gönül açan hiçbir insanımızı üzmedik, üzmeyeceğiz, buna karşılık maskeli şeytanlarla, şer cepheleriyle iki cihanda da hesaplaşacağız" MHP Genel Başkanı Devlet...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Belediye yönetimlerinde ayrımcılık olmaz, kayırmacılık olmaz, partizanlık olmaz, olmamalıdır"

-"MHP'ye gönül açan hiçbir insanımızı üzmedik, üzmeyeceğiz, buna karşılık maskeli şeytanlarla, şer cepheleriyle iki cihanda da hesaplaşacağız"

ANTALYA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Belediye Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Belediye yönetimlerinde ayrımcılık olmaz, kayırmacılık olmaz, partizanlık olmaz, olmamalıdır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Belediye yönetimlerinde ayrımcılık olmaz, kayırmacılık olmaz, partizanlık olmaz, olmamalıdır
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Belediye yönetimlerinde ayrımcılık olmaz, kayırmacılık olmaz, partizanlık olmaz, olmamalıdır

YORUMLAR
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Bahçeli 'tummak' dedi , herkes merak etmeye başladı: Tummak ne demek? Bahçeli 'tummak' dedi , herkes merak etmeye başladı: Tummak ne demek? Bahçeli, CHP Lideri'nin 'Nereye yüzeceksin' sorusuna 'Yüzmeyi değil, tummayı biliriz' diye yanıt verdi! Bahçeli, CHP Lideri'nin 'Nereye yüzeceksin' sorusuna 'Yüzmeyi değil, tummayı biliriz' diye yanıt verdi!

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Genel Başkanı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Belediye yönetimlerinde ayrımcılık olmaz, kayırmacılık olmaz, partizanlık olmaz, olmamalıdır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Belediye yönetimlerinde ayrımcılık olmaz, kayırmacılık olmaz, partizanlık olmaz, olmamalıdır" - Son Dakika
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