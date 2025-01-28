MHP Genel Başkanı Bahçeli: "DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye önşartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an... - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye önşartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an...

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye önşartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir" -"Kuyruk acısının ve kulis sancılarının pençesinde ne yapacağını, ne isteyeceğini bilemez bir halde bir...

28.01.2025 22:11
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye önşartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an evvel açıklanması samimi dileğimdir"

-"Kuyruk acısının ve kulis sancılarının pençesinde ne yapacağını, ne isteyeceğini bilemez bir halde bir uçtan diğerine sürüklenen CHP'nin 12 Eylül'de yarım kalan hesaplaşmaya dönük bir özlemi varsa, kınında beklemekten yorulmuş kılıç gibi burada olduğumuzu hatırlatıyor ve haykırıyoruz"

-"Seçim beklentisi hayali bir beklentidir ve boşa kürek çekmektir. Çağdaş demokrasinin hiçbir kural ve ilkesiyle yolu kesişmeyen CHP ve yedeklerinin Türkiye'nin siyasi istikrarını bozma teşebbüsü ters tepmeye mahkumdur"

-"Türkiye sahipsiz değildir. Türk ile Kürt, Alevi ile Sünni aynı kökün dalları, aynı milletin evlatları olarak birdir, beraberdir ve kardeştir"

-"Terörsüz Türkiye'nin huzur ve güven dolu mesajının maşeri vicdanda karşılığını bularak gerçeğe döneceği günlere az kalmıştır"

-"Kahraman şehitlerimizin ve bir avuç gafilin ardına saklanıp hilalimize ve dava şerefimize taş atan alçakların, kullanışlı aparatlarının ve Türk milletinin içine sızmış ajanlarının rezil rüsva hallerini de göreceğimizi biliyoruz"

-"Ve bunların ne insan içine çıkacak yüzlerinin ne de birbirini yüzüne bakacak hallerinin olmadığını şimdiden fark ediyor, bunun da canlı tanıkları olacağımızdan asla kuşku duymuyoruz"

-"Ruhlarında fiyat etiketleri asılı duran menfaatperestlerin bize saldırmaları beyhudedir, çünkü onları satın alacak servet ve şöhret çeki efendilerinden başka hiç kimsede yoktur"

-"Hadim siyasetimizle, haysiyetli duruşumuzla, ilkeli ve ülkücü irademizle insanımızın içindeyiz, Türk milletinin varlığındayız, Türkiye'nin yanındayız, milli birlik ve kardeşliğin de yılmaz müdafileriyiz. Bunun dışındakileri veteriner hekimlere havale etmekten başka düşüncemiz de yoktur"

-"Terörizmin devlet karşındaki asimetrik etkisi, günümüzde bir bölge üzerinde emelleri olan ülkeler tarafından kullanılan stratejik yıkma, yıldırma ve oyalama araçları haline gelmiştir"

-"Bunların mevcudiyetini ve kadrolarını besleyen ana kavram terörizmin sözde hak arama yolu olması; eline silah almanın haklılığı; sömürüye karşı halk iktidarına ulaşma; kendi devletine sahip olma; dinsizliğe karşı savaş; kafirlerden intikam alma gibi hamasi ve ideolojik ütopyalardır"

-"Yoksulluğun, cahilliğin ve çaresizliğin içinde çırpınan insanları tepkilerini örgütleyerek küresel çıkarları için sınır aşan vekalet savaşları ve sınırlardan taşan orduları üreten güçler için DEAŞ, Taliban, PKK, PYD, YPG gibi yapılar büyük küresel paylaşım savaşının maşaları haline gelmişlerdir"

-"Bugün terörizmi kullanan bütün örgütler, küresel güçlerin dönemsel çıkarlarına hizmet eden, küresel efendilerine yol açan silahlı köle topluluklarından başka bir anlam ifade etmemektedirler"

-"Kalkınmak ve müreffeh bir hayat yaşamak için ayırdığı evlatlarını, enerjisini, emeğini ve kaynaklarını haklı mücadelenin doğası gereği ve büyük bir fedakarlıkla terörle mücadelede harcanmasına izin vermiştir. Ne kadar iftihar edilse azdır"

-"Çok şükür bugün özellikle diplomatlarımızı hedef alan ASALA terörü yoktur. Yıllar önce küresel güç çatışmalarının boşluğundan doğan ve binlerce insanımızın hayatına kasteden PKK terörü yok denecek kadar azalmıştır"

-"Sığındığı komşu coğrafyalarda her geçen gün yeni bir darbe ile hareket edemez hale gelmiştir. Kısaca, bölücü terör örgütünün geride kalan yıllar içinde verilen kahramanca mücadele sonucunda sönüşe geçtiği bir dönemdeyiz"

-"Küresel güçlerin bölgedeki emellerine hizmet etmekten başka bir misyonunun kalmadığı ortadadır. Geçmişte yaşanan örneklerde olduğu gibi vekalet hizmeti bitince ortada bırakılmaları veya bir bahane ile toptan imha edilmeleri de bunların kaçınılmaz akıbeti olacaktır"

-"Adına DEAŞ denilen yapıyı kimin doğurduğu, kimlerin kucağında büyüdüğü, hangi hizmeti yaptığı ve sonunda efendileri tarafından aylarca nasıl bombardımana ve kimyasal saldırıya tabi tutulup yok edildikleri birkaç yıl öncenin gerçekleridir"

-"Geliniz, silahlarınızı öldürülmeden önce siz kendi iradenizle bırakınız. Pişman olduğunuzu, bu mücadelenin asla sonuç vermeyeceğini açıklayınız. Binlerce insanımıza yaşattığınız acılardan duyduğunuz pişmanlığı duyurunuz"

-"Küresel güçlerin hizmetinde bölgesel aktörler olmaya bir son veriniz. Aziz milletimizin sizler için reva göreceği akıbete teslim olunuz"

-"Ne Mutlu Türk'üm Diyene. Ne mutlu terörsüz Türkiye'nin gün doğumuna"

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, Türkiye, İmralı, Terör, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'DEM heyeti ile İmralı arasındaki görüşmelerin terörsüz Türkiye'ye önşartsız destek olması ve beklenen çağrının bir an... - Son Dakika

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