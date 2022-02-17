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Bahçeli'den MHP'li belediye başkanlarına su fiyatlarında indirim talimatı - Son Dakika

Bahçeli'den MHP'li belediye başkanlarına su fiyatlarında indirim talimatı

17.02.2022 16:31
Bahçeli'den MHP'li belediye başkanlarına su fiyatlarında indirim talimatı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partili belediye başkanlarına, su fiyatlarında indirim yapılması talimatı verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partili belediye başkanlarına, su fiyatlarında indirim yapılması talimatı verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bahçeli'nin söz konusu talimatına ilişkin mesajı, MHP'nin 229 belediye başkanına iletti.

Durmaz, "Vatandaşların üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica ederim." ifadelerini kullandı.

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Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Sadir Durmaz, su, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Bahçeli'den MHP'li belediye başkanlarına su fiyatlarında indirim talimatı - Son Dakika


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