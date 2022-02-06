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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin tepki: "Atatürk'e saldırmak, aziz hatırasına düşmanlık yapmak,... - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin tepki: "Atatürk'e saldırmak, aziz hatırasına düşmanlık yapmak,...

06.02.2022 12:41
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin tepki: "Atatürk'e saldırmak, aziz hatırasına düşmanlık yapmak,...

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin tepki: "Atatürk'e saldırmak, aziz hatırasına düşmanlık yapmak, tahammülsüz göstermek şerefli bir tavır ve davranış değildir.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin tepki: "Atatürk'e saldırmak, aziz hatırasına düşmanlık yapmak, tahammülsüz göstermek şerefli bir tavır ve davranış değildir. Onur Anıtı'na musallat olan, halat bağlayıp yıkmaya çalışan müptezellerin bu milletin gerçek bir evladı olması düşünülemeyecektir." - ANKARA

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Mustafa Kemal Atatürk, MHP Genel Başkanı, Samsun, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin tepki: 'Atatürk'e saldırmak, aziz hatırasına düşmanlık yapmak,... - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Samsun'da Atatürk Anıtı'na yapılan saldırıya ilişkin tepki: "Atatürk'e saldırmak, aziz hatırasına düşmanlık yapmak,... - Son Dakika
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