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MHP Genel Başkanı Bahçeli, İsveç'in NATO üyeliğine destek verdi - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Bahçeli, İsveç'in NATO üyeliğine destek verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsveç'in NATO üyeliğine komisyonda ve genel kurulda destek vereceklerini açıkladı.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, İsveç\'in NATO üyeliğine destek verdi
23.01.2024 - 11:59,
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " İsveç'in NATO üyeliğine komisyonda destek verdik genel kurulda da desteğimiz geçerli olacaktır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Partisinin TBMM Grup Toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İsveç'in NATO üyeliği hakkında konuşan Bahçeli, "Komisyonda görüşmeler sırasında Milliyetçi Hareket Partisi üyesi arkadaşlarımız İsveç'e Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ve yönetimin ortaya koymuş olduğu tavırları özleşir gibi hareketle destek vermiştir. Bu Genel Kurulda da devam edecektir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA
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