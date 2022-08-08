MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kılıçdaroğlu Kürt kökenli kardeşlerimi istismar çemberine alarak hissiyatlarını kanatmayı siyaset zannedecek kadar art niyetli, heveslerini kaşımayı helalleşme adıyla tevil edecek kadar da izansız ve kalpsizdir." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Politika › MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Kılıçdaroğlu Kürt kökenli kardeşlerimi istismar çemberine alarak hissiyatlarını kanatmayı siyaset zannedecek kadar art... - Son Dakika

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