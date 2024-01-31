MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli\'nin desteklediği Söğüt Belediye Başkan adayı Ferhat Durgut oldu

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin büyük önem verdiği Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Söğüt'ün Belediye Başkan adayı Ferhat Durgut oldu.

MHP'li Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, geçtiğimiz hafta yeniden aday adayı olarak açıklanırken, ertesi gün sağlık sorunları sebebiyle adaylıktan çekildiğini duyurmuştu. Bunun üzerine MHP Genel Merkezi tarafından bugün 55 belediye başkanı daha açıklandı. Bunların arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Bir yanım Ahlat, diğer yanım Söğüt'tür" dediği yer aldı. Söğüt Belediye Başkanlığı için aday Ferhat Durgut oldu. - BİLECİK