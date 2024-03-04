MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ramazan-ı Şerif'i kutladı - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ramazan-ı Şerif'i kutladı

MHP Genel Başkanı Bahçeli, aziz milletimizin ve Türk-İslam aleminin Ramazan-ı Şerifi'ni bugünden kutluyor. Bahçeli, Allah'tan insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasını niyaz ediyor, tutacağımız oruçların ve yapacağımız duaların kabulünü diliyor.

04.03.2024 18:01  Güncelleme: 18:02
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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Aziz milletimizin ve Türk-İslam aleminin Ramazan-ı Şerifi'ni bugünden kutluyor; Allah'tan insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasını niyaz ediyor, tutacağımız oruçların ve yapacağımız duaların kabulünü diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ramazan-ı Şerif'i kutladı - Son Dakika

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