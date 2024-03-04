MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ramazan-ı Şerif'i kutladı

Politika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Aziz milletimizin ve Türk-İslam aleminin Ramazan-ı Şerifi'ni bugünden kutluyor; Allah'tan insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasını niyaz ediyor, tutacağımız oruçların ve yapacağımız duaların kabulünü diliyorum." - ANKARA