MHP Genel Başkanı Bahçeli, Ramazan-ı Şerif'i kutladı

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Aziz milletimizin ve Türk-İslam aleminin Ramazan-ı Şerifi'ni bugünden kutluyor; Allah'tan insanlığın barış ve huzur içinde yaşamasını niyaz ediyor, tutacağımız oruçların ve yapacağımız duaların kabulünü diliyorum." - ANKARA
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DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, seçim çalışmaları için gittiği Tokat'ta trafik kazası geçiren BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile telefonda görüşerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Çankaya'da esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Akşener, vatandaşlarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi ve seçim öncesi destek istedi.
Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşanan olayda, Cengiz K. ile Tülay T. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Cengiz K, Tülay T'yi tabancayla boynundan yaraladı. Yaralı kadını kendi aracıyla hastaneye götüren şüpheli, polisler tarafından gözaltına alındı. Kadının durumu ise ağır.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Fildişi Sahili Devlet Başkanı Alassane Outtara ile bir araya geldi.
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