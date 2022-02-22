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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Tarkan, şarkı sözleri ile Covid-19 dönemini kast ettiğini söylüyor. - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Tarkan, şarkı sözleri ile Covid-19 dönemini kast ettiğini söylüyor.

22.02.2022 11:24
MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Tarkan, şarkı sözleri ile Covid-19 dönemini kast ettiğini söylüyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Tarkan, şarkı sözleri ile Covid-19 dönemini kast ettiğini söylüyor.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: " Tarkan, şarkı sözleri ile Covid-19 dönemini kast ettiğini söylüyor. 'Hayır' diyorlar, 'İktidarı kast ettin, onların gideceğini söyledin' dayatmasında bulunuyorlar. Niyet okuyucular mevzi üstüne mevziye girerek fitne yayıyorlar. Ayıptır ayıp, bu saptırmanın, bu kandırmacanın kime ne faydası vardır. İktidar şarkıyla kurulmadı, hükümet şarkıyla oluşmadı. Velev ki iddialar doğru olsa bile bir şarkıyla yıkılmaz, yıkılamaz bu tekerlek bu tümsekte kalamaz." - ANKARA

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MHP Genel Başkanı, Koronavirüs, Tarkan, Şarkı, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Bahçeli: 'Tarkan, şarkı sözleri ile Covid-19 dönemini kast ettiğini söylüyor. - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Tarkan, şarkı sözleri ile Covid-19 dönemini kast ettiğini söylüyor. - Son Dakika
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