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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aziz milletimizin sandık vasıtasıyla verdiği mesaj mühimdir.

01.04.2024 14:26
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Aziz milletimizin sandık vasıtasıyla verdiği mesaj mühimdir. Milliyetçi Hareket Partisi bu demokratik mesajı almış, seçim sonuçlarının çok boyutlu değerlendirmesini yapmak üzere kolları sıvamıştır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin yurt genelinde bazı münferit hadiseler dışında huzur, güven ve sükunet ortamında tamamlandığını belirtti.

Kesin olmayan sonuçların belli olduğunu, milli iradenin sandıkta tecelli ettiğini bildiren Bahçeli, şöyle devam etti:

"Elbette aziz milletimizin takdir ve tercihi başımızın üstündedir. Sandıktan çıkan demokratik karara saygımız da tamdır. 31 Mart seçimleri, Türk demokrasi hayatının yüksek bir standarda ulaştığını, bu konuda dünyaya örnek teşkil ettiğini adeta belgelemiştir. Aziz milletimizin sandık vasıtasıyla verdiği mesaj mühimdir. Milliyetçi Hareket Partisi bu demokratik mesajı almış, seçim sonuçlarının çok boyutlu değerlendirmesini yapmak üzere kolları sıvamıştır."

"Ekonomik şikayetlerin toplumsallaşıp siyasal alana sirayetiyle tepkisellik dozu bir hayli fazla olan sonuçlar ülke genelinde tezahür etmiştir." değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bunun yanında seçime katılım oranının da bir önceki seçimle mukayese edildiğinde düştüğü gözlemlenmiştir. 31 Mart seçimlerinde, önümüzdeki 5 yılın yerel yöneticileri belirlenmiştir. Bu kapsamda Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın çok cepheli mücadelesine karşılık DEM takviyeli Cumhuriyet Halk Partisinin konjonktürel kimi rahatsızlık ve memnuniyetsizlikten istifade ederek sivrildiği açıktır. Fakat Türkiye'yi yöneten iktidar değişmemiştir. Sanki iktidar değişikliği olmuş gibi dedikodu çıkaran, erken seçim yaygarası koparan, bu kapsamda akıl tutulması yaşayan çevrelerin şuursuzca hareket etmesi tek kelimeyle aymazlık ve ahlaki çarpıklıktır.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi görevinin başındadır. Her alanda atılım ve reform hamlelerine kararlılıkla devam edecektir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan devletin başıdır ve desteğimiz sonuna kadar arkasındadır. Cumhur İttifakı'nın TBMM'deki sayısal ve siyasal çoğunluğu da herkesin malumudur. Bilinmelidir ki, Cumhur İttifakı istikbalin mimarı, Türk Devri'nin mihmandarı, yeni yüzyılın mihveri ve mihenk taşıdır. Günü kurtarma telaşına kapılanlarla geleceği kurma arayış ve amacında olanları Türk milleti müstesna ölçüde tefrik etmekte, bu çerçevede milli tarihimizin mecmuu seviyesinde bulunan Cumhur İttifakı'nı gönülden sahiplenmektedir."

"Yetki milletindir"

Bahçeli, milletin, yerel seçimler aracılığıyla sosyal ve ekonomik sıkıntılarını paylaştığını, gelecek günlerin gündem konusunu tayin ettiğini belirterek, "Egemenlik milletindir, yetki milletindir, siyasi istikrarı ekonomik istikrar ve gelişmişlikle perçinlemek hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

Yerel seçim sonuçlarını kim nasıl yorumlarsa yorumlasın, partisinin müessir bir başarı elde ettiğini kaydeden Bahçeli, "Televizyon ekranlarından maksatlı ve marazi iddialarda bulunan sözde uzman ve yorumcular ile muhalif tetikçiler yine hüsrana uğrayacaklardır. Bu nedenle karamsarlığa ve ümitsizliğe mahal yoktur, mücadelemiz ve millete hizmet azmimiz şevkle ve hız kesmeden sürecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, MHP ve Cumhur İttifakı'nın daha çok çalışacağını, milletle daha çok hemhal olacağını, sorunların çözümüyle birlikte yerel yönetimlerdeki mevzi kayıplarını da mutlaka telafi edeceğini bildirerek, şunları kaydetti:

"İnanıyorum ki, 31 Mart seçimlerine katılan her siyasi parti kendi payına düşen hisseyi alacak, lazım gelen dersleri mutlaka çıkaracaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın değerli adaylarına oy veren aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Çok yoğun bir kampanya dönemine imza atan, gece gündüz çalışan Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, AK Parti'ye gönül vermiş kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Adanmış ve inanmış bir vicdanla, dürüst ve samimi bir mizaçla üstlendikleri kutlu görevleri insanüstü bir gayretle yerine getiren, Cumhur İttifakı'nın ve üç hilalin onurunu bayraklaştıran aziz dava arkadaşlarımla iftihar ediyor, hepsini yürekten kutluyorum. Seçilen belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Mübarek ramazan ayında, aziz milletimin her güzel insanına gönül dolusu selam, sevgi ve hürmetlerimi iletiyorum. Türk milletinin ruh kökü, Türkiye Yüzyılı hedefinin ufuk çizgisi olan Cumhur İttifakı'nın kararlı, heyecanlı, yürekli ve imanlı şekilde yoluna devam edeceğini de herkesin bilmesinde yarar görüyorum."

Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, MHP, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi - Son Dakika

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