MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alper Gezeravcı'ya vatanına hoş geldin diyor - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alper Gezeravcı'ya vatanına hoş geldin diyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alper Gezeravcı\'ya vatanına hoş geldin diyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Alper Gezeravcı kardeşimize vatanına hoş geldin diyor, nice Türk çocuklarının gelecekte uzaya çıkmalarını diliyorum.

13.02.2024 10:52
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Alper Gezeravcı kardeşimize vatanına hoş geldin diyor, nice Türk çocuklarının gelecekte uzaya çıkmalarını diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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