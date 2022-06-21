MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli : "Bazı diziler, gösterişe ve mübalağaya yaslanmış magazin programları, karamsarlık servis eden haberler hepimizi ve herkesi rahatsız etmektedir. Sabahın en erken saatlerinden gecenin en geç vakitlerine kadar kavgadan, kargaşadan, kutuplaşmadan, değerlerimize yönelik linç girişimlerinden başka ekranlarda hiçbir şey göze çarpmamaktadır. Gidişat iyi değildir." - ANKARA

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Netflix'te küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, şarlatanlıktan başka meziyeti olmayan söz komedyenlerin...

Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Politika, Son Dakika

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