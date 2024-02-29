MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dünya barışı çağrısı - Son Dakika
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Politika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dünya barışı çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Daha adil, daha barışçıl, daha eşitlikçi, daha huzurlu bir dünya ertelenemez bir gayedir.

29.02.2024 14:55
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Daha adil, daha barışçıl, daha eşitlikçi, daha huzurlu bir dünya ertelenemez bir gayedir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dünya barışı çağrısı - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den dünya barışı çağrısı - Son Dakika
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