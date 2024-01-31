MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Millet iradesi demokrasi ve hukuk namusuna sahip çıkmıştır. Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin hitamında yeni bir gezi provokasyonu telaffuz edenler gaflettedir. Sokağı ve kanunsuz direnişi adres gösterenler, dahası ülkemiz aleyhine her türlü pozisyonun alınmasından bahsedenler husumet figüranlarıdır." - ANKARA
Arda Güler'e az süre verdiği için eleştirilerin hedefi olan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti sessizliğini bozdu. Arda için sabırlı olunması gerektiğini belirten teknik adam, "Arda Güler, fiziksel olarak her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Şu anda iyi ve süre almaya devam edecek. Üzerinde çok fazla baskı olduğunun farkındayım çünkü koca bir ülke onu Real Madrid'de forma giyerken görmek istiyor. Ancak çocuk daha 18 yaşında. Zamanı gelecek ve Real Madrid'de oynayacak" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bilboard engellenmesi iddiasıyla ilgili konuşarak, engelleme veya girişimde bulunmayacaklarını belirtti. İmamoğlu, bu konuda firmalarla görüşebileceklerini ifade etti ve atılan taşların etkisinin olmadığını vurguladı.
Karısını kaçıran adamdan intikam almak isteyen Doğan Gözler, ailenin 15 yaşındaki kızlarını kaçırdı. Acılı babaanne ve annenin Esra Erol'daki yardım çağrısının ardından küçük kız alıkonulduğu evde bulunurken Gözler de tutuklandı.
TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili bir değerlendirme de MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Bahçeli, "TBMM'nin dünkü birleşiminde okunmasıyla ilgili şahsın milletvekilliği düşürülmüş, nitekim adalet yerini bulmuştur. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır" dedi.
Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin kararı okutmasının ardından 2011 yılında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e övgüler dizdiği anlara ait video yeniden gündem olan Bekir Bozdağ, "Terör vasfı olmadığı dönemlerde herkesin söylediklerini bir çıkartırsak, yarıştırırsak neler olur" diye konuştu.
Adana Demirspor, Benjamin Stambouli ile ailevi sebepler nedeniyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Akdeniz ekibi ayrıca Mbaye Niang'ın sözleşmesini feshetti.
TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesinin ardından başlayan gerilim, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in Meclis'te yaptığı açıklamalarla devam etti. Zengin, bir grup milletvekilinin Meclis'i ve toplumu terörize ederek iş çıkarabileceğini düşündüğünü belirtti ve dün yapılan eylemin Anayasa'ya uygun olduğunu savundu.
Konya Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte gerçekleştirdiği proje kapsamında, dar gelirli ve sosyal destek alan 1.371 konutun doğalgaz dönüşümünü tamamladı. İlk etapta Mevlana Müzesi çevresindeki 1.108 konutun dönüşümünü gerçekleştiren belediye, ikinci etapta şehir merkezinde ikamet eden 263 konutun daha dönüşümünü tamamladı. Projenin üçüncü etap çalışmaları da devam ediyor. Aileler, bu dönüşümle birlikte yaşam kalitelerinin arttığını belirtiyor.
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