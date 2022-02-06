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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnanç konusunda dezavantajdan bahsetmek tepeden tırnağa iftiradır; izansız ve iffetsiz bir yalandır. - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnanç konusunda dezavantajdan bahsetmek tepeden tırnağa iftiradır; izansız ve iffetsiz bir yalandır.

06.02.2022 12:21
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnanç konusunda dezavantajdan bahsetmek tepeden tırnağa iftiradır; izansız ve iffetsiz bir yalandır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnanç konusunda dezavantajdan bahsetmek tepeden tırnağa iftiradır; izansız ve iffetsiz bir yalandır.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnanç konusunda dezavantajdan bahsetmek tepeden tırnağa iftiradır; izansız ve iffetsiz bir yalandır. Engelliliğin dezavantaj olduğunu ileri sürmek saptırmadır, hiçbir temeli olmayan uydurmadır. Cinsel yönelim hususundaki dezavantajdan dem vurup bunun yasal güvenceye alınacağını vaat etmek ahlak ve maneviyatımıza sürülmüş kara bir lekedir." - ANKARA

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MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'İnanç konusunda dezavantajdan bahsetmek tepeden tırnağa iftiradır; izansız ve iffetsiz bir yalandır. - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "İnanç konusunda dezavantajdan bahsetmek tepeden tırnağa iftiradır; izansız ve iffetsiz bir yalandır. - Son Dakika
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