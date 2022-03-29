MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kıyılarımıza kadar gelen serseri mayınların kimlerin tezgahı olduğu, İğneada'ya kadar nasıl geldiği Türkiye'nin... - Son Dakika
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kıyılarımıza kadar gelen serseri mayınların kimlerin tezgahı olduğu, İğneada'ya kadar nasıl geldiği Türkiye'nin...

29.03.2022 11:27
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kıyılarımıza kadar gelen serseri mayınların kimlerin tezgahı olduğu, İğneada'ya kadar nasıl geldiği Türkiye'nin...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kıyılarımıza kadar gelen serseri mayınların kimlerin tezgahı olduğu, İğneada'ya kadar nasıl geldiği Türkiye'nin başına nasıl bir çorap örülmek istendiği işin özünde muamma değildir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kıyılarımıza kadar gelen serseri mayınların kimlerin tezgahı olduğu, İğneada'ya kadar nasıl geldiği Türkiye'nin başına nasıl bir çorap örülmek istendiği işin özünde muamma değildir. Geçmişin tecrübeleri göz önüne alınarak uyanık olmak hayati derecede mühimdir." - ANKARA

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MHP Genel Başkanı, Devlet Bahçeli, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: 'Kıyılarımıza kadar gelen serseri mayınların kimlerin tezgahı olduğu, İğneada'ya kadar nasıl geldiği Türkiye'nin... - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: "Kıyılarımıza kadar gelen serseri mayınların kimlerin tezgahı olduğu, İğneada'ya kadar nasıl geldiği Türkiye'nin... - Son Dakika
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