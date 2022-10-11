MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu
Devlet Bahçeli:
-"Kılıçdaroğlu'nun yolu yol değildir. Türkiye'nin başörtüsü sorunu bitmiş, mağduriyetler dönemi kapanmıştır"
-"Kılıçdaroğlu'nun başörtüsüne yasal düzenleme çağrısı baştan aşağı sahtekarlıktır"
- "Cami de cemevi de bizimdir"
-"Kardeşlik ruhumuz sarsılırsa bunun geri dönüşü mümkün değildir"
-"Türk milleti yapay ayrımlara fırsat vermeyecektir"
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