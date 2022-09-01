MHP lideri Bahçeli'den 'sosyal medya' vurgusu: Mutlak suretle denetim altına alınmalıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin MYK Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Konuşmasına suç örgütü lideri Sedat Peker'in son dönemdeki rüşvet iddialarının ardından muhalefetin savcılara yaptığı çağrılara tepki göstererek başlayan MHP lideri Bahçeli, sosyal medyanın mutlak suretle denetim altına alınması gerektiğini ifade etti.

"TBMM AÇILIR AÇILMAZ SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ KANUNLAŞTIRILMALIDIR"

Hiçbir provokasyonun hedeflerine gölge düşürmeyeceğini de ifade eden Bahçeli, "Sosyal medya düzenlemesi hukuki bir temele bağlanmalı, bunun yanı sıra ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılmalıdır. 1 Ekim 2022 tarihinde TBMM çalışmalarına başlar başlamaz hazırlığı büyük oranda tamamlanmış olan sosyal medya düzenlemesi kanunlaştırılmalıdır. İnsanların özel hayatlarının siyaset malzemesi yapılması vahim bir ahlaksızlıktır. Milli güvenliğimiz sosyal medyada tahrip edilmemelidir" diye konuştu. Bahçeli açıklamalarına şu şekilde devam etti;

KILIÇDAROĞLU'NA "NAMERTLİK" TEPKİSİ

"Kılıçdaroğlu için 2023 bitiş ve tasfiye yılı olacaktır. Her şey gün gibi ortadadır. Artık saklanacak durumu kalmamıştır. Kılıçdaroğlu'nun demokrasi anlayışı sakat, milliyetçilik iddiaları sahte, adalet zihniyeti batıktır.

Geçtiğimiz günlerde yaşanan sokak eyleminde görevini yapan polisimiz hakkında Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla suç duyurusu yapılması namertliktir. CHP budur. Kılıçdaroğlu'na diyorum ki: Sen affetsen ne yazar affetmesen ne yazar? Milliyetçi Hareket Partisi, kahraman güvenlik güçlerimizin sonuna kadar yanındadır.

"MAVİ VATANDAKİ BEKA MÜCADELESİ CHP'NİN UMURUNDA DEĞİL"

Yunanistan'ın tahrikleri CHP'nin gündeminde yoktur. Mavi Vatan'daki beka mücadelesi CHP'nin umurunda değildir. Yunanistan elbette bardağı taşırmak için elinden gelen tacizleri sahnelemektedir. S-300 hava savunma sisteminin F-16'larımıza radar kilidi atması karşılıksız bırakılmaması gereken bir haydutluk örneğidir.

"SEÇİME HAZIRIZ, ADAYIMIZ ERDOĞAN"

MHP 2023 seçimlerine hazırdır. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Altılı ganyan ne yapacak bilmiyoruz. Bizim adayımız belli, kararımız net. ('Seçim erkene alınacak' iddiaları) Seçimlere 9 ay 18 gün var. Onu beklemek lazım. "