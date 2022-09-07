MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan seçim açıklaması: 1 ay öne alma ihtimali söz konusu olabilir

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, 2023 seçimlerine dair açıklamalarda bulundu.
Seçimlerin erkene alınacağı iddialarına değinen Büyükataman, "Seçimler, 18 Haziran 2023 tarihinde ve zamanında yapılacaktır. Son zamanlarda seçimin erkene alınabileceğine dair söylemler medyada yer almaktadır. Özellikle muhalefet, bundan 1 ay öncesine kadar seçimlerin erken yapılacağına yönelik hükümetin hazırlıklar yaptığını gündeme getirerek, tabanlarını ve kendi mensuplarını diri tutmak ve seçime hazır hale getirmek için böyle bir propaganda yürüttüler. Ama seçimler, mutlaka zamanında yapılacaktır." dedi.
Seçimlerin belirlenen tarihte yapılacağını düşünerek hareket ettiklerini ifade eden MHP Genel Sekreteri Büyükataman, "Belki haziran ayında Kurban Bayramı, üniversite sınavlarının olması gibi birtakım gerekçelerden kaynaklı 1 ay seçimleri öne alma ihtimali söz konusu olabilir. Bu konuda bize intikal eden resmi teklif ve paylaşılan bir açıklama olmadı. Gazete köşelerinde yapılan yorumlara dayalı olarak bunu söylüyorum. Biz seçimlerin zamanında yapılacağına yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.
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