MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan seçim açıklaması: 1 ay öne alma ihtimali söz konusu olabilir - Son Dakika
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MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan seçim açıklaması: 1 ay öne alma ihtimali söz konusu olabilir

07.09.2022 13:22
MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan seçim açıklaması: 1 ay öne alma ihtimali söz konusu olabilir

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, seçimlerle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Büyükataman, "Seçimler, 18 Haziran 2023 tarihinde ve zamanında yapılacaktır. Belki haziran ayında Kurban Bayramı, üniversite sınavlarının olması gibi birtakım gerekçelerden kaynaklı 1 ay seçimleri öne alma ihtimali söz konusu olabilir." dedi.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, 2023 seçimlerine dair açıklamalarda bulundu.

"MUHALEFET, SEÇİMİN ERKENE ALINACAĞINI İDDİA EDEREK TABANINI DİRİ TUTMAYA ÇALIŞIYOR"

Seçimlerin erkene alınacağı iddialarına değinen Büyükataman, "Seçimler, 18 Haziran 2023 tarihinde ve zamanında yapılacaktır. Son zamanlarda seçimin erkene alınabileceğine dair söylemler medyada yer almaktadır. Özellikle muhalefet, bundan 1 ay öncesine kadar seçimlerin erken yapılacağına yönelik hükümetin hazırlıklar yaptığını gündeme getirerek, tabanlarını ve kendi mensuplarını diri tutmak ve seçime hazır hale getirmek için böyle bir propaganda yürüttüler. Ama seçimler, mutlaka zamanında yapılacaktır." dedi.

"1 AY ERKENE ÇEKME İHTİMALİ SÖZ KONUSU OLABİLİR"

Seçimlerin belirlenen tarihte yapılacağını düşünerek hareket ettiklerini ifade eden MHP Genel Sekreteri Büyükataman, "Belki haziran ayında Kurban Bayramı, üniversite sınavlarının olması gibi birtakım gerekçelerden kaynaklı 1 ay seçimleri öne alma ihtimali söz konusu olabilir. Bu konuda bize intikal eden resmi teklif ve paylaşılan bir açıklama olmadı. Gazete köşelerinde yapılan yorumlara dayalı olarak bunu söylüyorum. Biz seçimlerin zamanında yapılacağına yönelik çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

İsmet Büyükataman, MHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan seçim açıklaması: 1 ay öne alma ihtimali söz konusu olabilir - Son Dakika

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SON DAKİKA: MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan seçim açıklaması: 1 ay öne alma ihtimali söz konusu olabilir - Son Dakika
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