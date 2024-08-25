MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Arzu Erdem'in istifasını kabul etti

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, eski milletvekili Arzu Erdem'in partiden istifasının kabul edildiğini açıkladı.
MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, "Sosyal medya hesabı üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyuran Arzu Erdem'in istifası partimiz tarafından kabul edilmiştir" ifadesini kullandı. - ANKARA
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