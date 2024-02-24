MHP Gürün Seçim İrtibat Bürosu Açılışı Mitinge Dönüştü

Politika

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Gürün seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı adeta mitinge dönüştü.

Sivas'ta Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gürün Seçim İrtibat Bürosu, görkemli bir törenle açıldı. Açılış, il ve ilçe teşkilatlarının yanında vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Okunan İstiklal Marşı'nın ardından büronun açılış kurdelesi kesildi. Yoğun katılım nedeniyle açılış adeta mitinge dönüştü.

MHP Gürün Belediye Başkan adayı ve 2 dönemdir belediye başkanlığı yapan Nami Çiftçi, konuşmasında 2014'ten bu yana yapılan tüm hizmetlerdeki hedefin Gürün'ün huzur ve mutluluğu olduğunu söyleyerek, "İlk gün söylediğimiz gibi, çalışmalarımızda daima şeffaf, dürüst, tarafsız ve insan odaklı yönetim anlayışıyla bugünlere geldik. İnşallah yine sizlerin desteğiyle dik duruşumuzu ve samimiyetimizi koruyarak hizmetimize devam edeceğiz. El ele vererek ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını sağlamak içinde büyük gayret göstereceğiz." Şeklinde konuştu. - SİVAS