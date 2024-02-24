MHP Gürün Seçim İrtibat Bürosu Açılışı Mitinge Dönüştü - Son Dakika
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Politika

MHP Gürün Seçim İrtibat Bürosu Açılışı Mitinge Dönüştü

MHP Gürün Seçim İrtibat Bürosu Açılışı Mitinge Dönüştü

Milliyetçi Hareket Partisi'nin Gürün seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı, yoğun katılım nedeniyle adeta mitinge dönüştü. Açılış törenine il ve ilçe teşkilatlarıyla birlikte vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

24.02.2024 11:35  Güncelleme: 11:38
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Milliyetçi Hareket Partisi'nin Gürün seçim İrtibat Bürosu'nun açılışı adeta mitinge dönüştü.

Sivas'ta Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gürün Seçim İrtibat Bürosu, görkemli bir törenle açıldı. Açılış, il ve ilçe teşkilatlarının yanında vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Okunan İstiklal Marşı'nın ardından büronun açılış kurdelesi kesildi. Yoğun katılım nedeniyle açılış adeta mitinge dönüştü.

MHP Gürün Belediye Başkan adayı ve 2 dönemdir belediye başkanlığı yapan Nami Çiftçi, konuşmasında 2014'ten bu yana yapılan tüm hizmetlerdeki hedefin Gürün'ün huzur ve mutluluğu olduğunu söyleyerek, "İlk gün söylediğimiz gibi, çalışmalarımızda daima şeffaf, dürüst, tarafsız ve insan odaklı yönetim anlayışıyla bugünlere geldik. İnşallah yine sizlerin desteğiyle dik duruşumuzu ve samimiyetimizi koruyarak hizmetimize devam edeceğiz. El ele vererek ilçemizin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasını sağlamak içinde büyük gayret göstereceğiz." Şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: MHP Gürün Seçim İrtibat Bürosu Açılışı Mitinge Dönüştü - Son Dakika
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