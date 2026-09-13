MHP Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe güven tazeledi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hakkari İl Başkanı Fatih Öztepe, yapılan kongreyle yeniden il başkanlığına seçildi.

Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığını MHP MYK üyeleri Çağrı Acı ve Muhammet Çağatay Yıldız'ın yaptığı kongrede yeniden başkan seçilen Fatih Öztepe, konuşmasında 12 Eylül 1980 darbesinde hayatını kaybeden ülkücüleri rahmet ve minnetle andı. Hakkari'nin Türkiye'nin önemli şehirlerinden biri olduğunu vurgulayan Öztepe, farklı köken, dil, mezhep, aşiret ve siyasi görüşlere rağmen ortak paydanın vatan ve ortak gelecek olduğunu söyledi. Öztepe, siyaset anlayışlarının ayrıştırıcı değil birleştirici olacağını belirterek, "Bize düşen kibirlenmek değil, tevazu göstermek; ayrıştırmak değil, birleştirmek" dedi.

MHP MYK Üyesi Çağrı Acı da, Iğdır'da meydana gelen kazada şehit olan Yüksekovalı Piyade Sözleşmeli Er Ziyar Koparan'ı anarak ailesine başsağlığı diledi. Acı, 12 Eylül döneminde hayatını kaybeden ülkücüleri de rahmetle yad ederek, Türkiye'nin birlik ve huzuru için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

MHP MYK Üyesi Muhammet Çağatay Yıldız ise Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in milli hedeflerinden taviz vermeden yoluna devam ettiğini belirtti. Yıldız, Türkiye'nin geleceğinin milli birlik ve beraberliğin gücüyle şekilleneceğini ifade ederek, "Yolumuz açık, geleceğimiz aydınlıktır" dedi.

Tek liste halinde gidilen kongrede MHP İl Başkanı Fatih Öztep'e 243 delegenin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.