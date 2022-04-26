MHP il Başkanı Karataş iftar sonrası Şükrü Paşa'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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MHP il Başkanı Karataş iftar sonrası Şükrü Paşa'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

26.04.2022 13:07
MHP il Başkanı Karataş iftar sonrası Şükrü Paşa'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş partililerle birlikte Şükrü Paşa semtinde iftardan sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş partililerle birlikte Şükrü Paşa semtinde iftardan sonra esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Karataş yoğun ilgiyle karşılandı.

Beraberindeki MHP Yakutiye İlçe Başkanı Sinan Demir, Ülkü Ocakları Yakutiye İlçe Başkanı Mevlüt Özcan ve parti il/ilçe teşkilatlarıyla birlikte iftar sonrası vatandaşlarla bir araya gelip sohbet imkanı oluşturan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş ziyarette yoğun ilgiyle karşılandı.

Birlik ve beraberliğin ülkemiz geleceği için önemli olduğuna ve bunun güçlenerek ilerlediğine değinen konuşmasını yapan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş "Her ne sorunumuz olursa olsun çözmek için yeterli kabiliyet ve güce sahibiz. Bu gücümüzü de birlik ve beraberliğimizi pekiştirerek taçlandırmaya devam edeceğiz. Ekonomik, iktisadi ve sosyal problemlerimizin atılan adımlarla çözüldüğünü ve ülkemizin güçlenerek yarınlara yürüdüğünü herkes görüyor. Kör gözlerin bile gördüğü bu ilerlemenin bazıları tarafından ısrarla görünmemesi ise manidardır. Vatan sevdası çıkarlarının altında olan bu şahısların pesinden görülemeyeceğini ve cennet vatanın teslim edilemeyeceğini de aynı şekilde görebiliyoruz. Batıyla kol kola olan bu zihniyetin ülkemiz çıkarları için hareket etmediğini vatandaşlarımız çok iyi görmektedir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlardan yoğun ilgi

Esnaf ve vatandaş ziyaretleri bağlamında Şükrü Paşa semtinde kahvehanelerde Erzurumluların halini dinleyen Karataş burada yoğun ilgiyle karşılandı. Her masanın çay içirmek için ısrarcı olduğu ziyarette gecenin geç saatlerine kadar sohbetler sürdü. MHP İl Başkanı Karataş'ı temposundan dolayı taktir ettiklerini ifade eden vatandaşlar ziyaretler için teşekkürlerini belirttiler.

Sürekli çözüm odaklı toplantı ve ziyaret maksatlı çalışmalarının süreceğini ifade eden Karataş " Bizlerin görevi ülkemizin kalkınması için daha çok çalışmaktır. Bunun dışında bir gayemiz ve maksadımız olamaz. Ramazan ayı boyunca da insanlarımızla bir arada olmayı sürdürdük. Uzatılması gerekilen eli uzattık ve desteklerde bulunduk. Bunlar bizim görevimizdir ve bu görevimizi Vatan sevgisiyle kutsallaştırarak en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Şehrimizin ve ülkemizin kalkınması adına daha çok çalışıp daha çok mücadele edeceğiz. Bu vesileyle hep birlikte nice Ramazan ayı bereketi yaşamayı diliyorum" diye konuştu. - ERZURUM

MHP il Başkanı Karataş iftar sonrası Şükrü Paşa'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
MHP il Başkanı Karataş iftar sonrası Şükrü Paşa'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi
MHP il Başkanı Karataş iftar sonrası Şükrü Paşa'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi

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Karaca: 'Erzurum esnafının sesi ve nefesi olacağız' Karaca: 'Erzurum esnafının sesi ve nefesi olacağız'

Milliyetçi Hareket Partisi, Erzurum, Karataş, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP il Başkanı Karataş iftar sonrası Şükrü Paşa'da esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika


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