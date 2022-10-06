MHP İl Başkanı Karataş: "Türkiye'de türban değil, CHP sorunu var" - Son Dakika
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MHP İl Başkanı Karataş: "Türkiye'de türban değil, CHP sorunu var"

06.10.2022 13:28
MHP İl Başkanı Karataş: "Türkiye'de türban değil, CHP sorunu var"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Türkiye'de başörtüsü sorunu yoktur, tam tersine senelerdir başörtüsünü sorun haline getirmiş bir zihniyet ve ne yazık ki bu zihniyete hizmet eden CHP sorunu vardır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, " Türkiye'de başörtüsü sorunu yoktur, tam tersine senelerdir başörtüsünü sorun haline getirmiş bir zihniyet ve ne yazık ki bu zihniyete hizmet eden CHP sorunu vardır" dedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Türkiye'nin siyaset gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Başkan Karataş, "Daha yakın bir tarihe kadar türbanlı olduğu için bir milletvekiline had bildirmeye çalışıp Meclis'ten kovan zihniyet, bugün kalkmış serbestlikten, özgürlükten bahsediyor. Bunların akıl sağlıkları gerçekten de yerinde değil. Öyle olmasalar bu milletin aklıyla dalga geçmeye çalışmazlardı. Hem kalkıp başörtüsünü bu ülkede sorun olarak görsünler, başörtülülere her türlü zulmü reva görsünler, ondan sonra kalksın sırf siyasi ikbal uğruna başörtüsüne sarılsınlar. Bu kadar yüzsüzlük ancak bunlarda olur, ancak CHP zihniyetinde olur" diye konuştu.

Hangi kafayı yaşıyorlar?

28 Şubat döneminde yaşananları hatırlatan MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, "Üniversite kapılarında başörtüleri yüzünden mağdur ettikleri genç kızlarımızı ne çabuk unutular? Üniversitelerde açılmasına tam destek verdikleri ikna odalarını ne çabuk unuttular? Başları örtülü olduğu için mezuniyet törenlerine katılamayan ve diplomalarını alamayan öğrencileri ne çabuk unuttular? Türbanlı anneleri polis okullarına sokmadılar, yemin törenlerine almadılar. Başları örtülü diye on binlerce insanı fişlediler. Bunlar olup biterken kıs kıs gülüp, destek naraları atanlar, bugün kalkmış türban serbestisinden bahsediyor, yasal güvenceden bahsediyor. Bir başka ifadeyle bunlar hem yangını çıkartıp, hem de itfaiyeciliğe soyunuyor. Oturdukları masada nasıl bir kafayı yaşıyorlarsa, attıkları her adımda ve yaptıkları her hamlede maskeleri biraz daha düşüyor. CHP'den ve avanelerinden beklentimiz şudur; başörtüsünü seçim öncesinde istismar malzemesi olarak kullanmayı bıraksın, milletin değerleriyle alay ettikleri ve saldırdıkları dünlerini ve bugünlerini hatırlasınlar. Çünkü Türkiye'de başörtüsü sorunu yoktur, tam tersine senelerdir başörtüsünü sorun haline getirmiş bir zihniyet ve ne yazık ki bu zihniyete hizmet eden CHP sorunu vardır" şeklinde konuştu. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Erzurum, Karataş, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP İl Başkanı Karataş: 'Türkiye'de türban değil, CHP sorunu var' - Son Dakika

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