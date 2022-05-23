MHP İl Başkanı mikrofonu aldı, eşine şarkı söyledi - Son Dakika
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MHP İl Başkanı mikrofonu aldı, eşine şarkı söyledi

23.05.2022 00:57
MHP İl Başkanı mikrofonu aldı, eşine şarkı söyledi

Rize Ülkü Ocakları tarafından organize edilen konsere katılan MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, mikrofonu alıp eşine şarkı söyledi.

Rize Ülkü Ocakları tarafından organize edilen konsere katılan MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, mikrofonu alıp eşine şarkı söyledi. Konseri izlemek için gelen binlerce vatandaş da İhsan Alkan'ı alkış yağmuruna tuttu.

Rize Ülkü Ocakları tarafından Ali Kınık ve Ahmet Şafak'ın katılımı ile konser düzenlendi. Rize Yeni Şehir Spor Salonu'ndan düzenlenen konsere Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın yanı sıra, Rize Ülkü Ocakları Başkanı Sadık Kandemir, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Rize İl Başkanı İhsan Alkan, Ülkü Ocakları mensupları ve binlerce vatandaş katıldı. Sanatçı Ahmet Şafak sahneden inerek protokolün önünde şarkı söylediği sırada mikrofonu MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan'a uzatarak kendisine ait olan şarkı 'Gülüm' isimli parçaya eşlik etmesini rica etti. Bu esnada eşini elinden tutarak ayağa kaldıran İl Başkanı Alkan, eşi Seda Alkan'a bakarak şarkıyı söyledi. Konseri izlemek için gelen binlerce vatandaş da İhsan Alkan'ı alkış yağmuruna tuttu. - RİZE

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

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