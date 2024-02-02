MHP İstanbul ve Ankara için Bölge Çalışma Komisyonları Oluşturdu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, İstanbul ve Ankara seçim bölgeleri için 'Bölge Çalışma Komisyonları' oluşturulduğunu açıkladı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 31 Mart Mahalli İdariler Seçimi'ne ilişkin yazılı açıklama yaptı. Yalçın, yerel seçimler yaklaşırken, MHP'de seçim çalışmalarını büyük bir titizlik ve ciddiyet içinde yürütüldüğünü belirterek, "Partimizin seçim çalışmaları; bir yandan halkla ve sivil toplum kuruluşlarıyla bire bir temas halinde, diğer yandan da açık hava toplantılarıyla meydanları doldurarak yürütülmektedir. Siyasi partiler için bir kamuoyu yoklaması niteliğindeki açık hava toplantıları hem seçmen temayülünü görmek hem de halkın ve parti tabanının nabzını tutmak açısından büyük önem taşıyan etkinliklerdir. Açık hava toplantıları aynı zamanda meydanlardaki dinamizmi, coşku ve heyecanı çoğaltmak parti teşkilatlarını zinde ve diri tutmak bakımından önemli işlevler icra etmektedir. Nitekim geçtiğimiz pazar günü Mersin'de gerçekleştirdiğimiz miting sırasında meydandaki muhteşem katılımdan yansıyan coşku ve heyecan, şevkimizi arttırmıştır" dedi.
Genel başkan yardımcıları 'Bölge Çalışma Komisyonları'nda görevlendirildi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda, İstanbul ve Ankara seçim bölgeleri için 'Bölge Çalışma Komisyonları' oluşturduğunu söyleyen Yalçın, şu bilgileri paylaştı:
"Bölge çalışma komisyonları 'Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin', 'Ankara Bizim, Türkiye Hepimizin', 'Cumhur Bizim, Türkiye Hepimizin' ve 'İstanbul Bizim, Türkiye Hepimizin' temaları altında faaliyet gösterecektir. Bölge Çalışma Komisyonlarının Genel Koordinatörlüğü tarafından yürütülecektir. İstanbul 1. Bölge Koordinatörü olarak Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, 2. Bölge Koordinatörü olarak Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ve 3. Bölge Koordinatörü olarak da Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu görevlendirilmiştir. Ankara 1. Bölge Koordinatörü olarak Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, 2. Bölge Koordinatörü olarak Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve 3.Bölge Koordinatörü olarak da Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım görevlendirilmiştir. Bölge Çalışma Komisyonlarında milletvekilleri, MYK-MDK üyeleri, İl ve İlçe başkan ve yönetim kurulu üyeleri, Belde başkan ve yönetim kurulu üyeleri, belediye başkanları ve belediye başkan adayları da görev almışlardır. İstanbul için oluşturulan Bölge Çalışma Komisyonları, 1 Şubat itibarıyla faaliyetlerine başlamıştır. Ankara Bölge Çalışma Komisyonları da faaliyetlerine bugün başlayacaktır." - ANKARA
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