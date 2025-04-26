MHP İzmir Başkanı'ndan Yolsuzluk Vurgusu

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasına ilişkin "Hiç kimse dokunulmaz, ulaşılmaz ve erişilemez değildir. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur." dedi.

Şahin, partisinin Ödemiş İlçe Başkanlığınca Öğretmenevi Ek Hizmet Binası bahçesinde düzenlenen birlik ve beraberlik kahvaltısına katıldı.

Burada yaptığı konuşmada İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına değinen Şahin, bugün düzenlenen operasyonda 50 şüphelinin gözaltına alındığını hatırlattı.

Şahin, soruşturma nedeniyle yapılan izin gösterilerde 155 polisin yaralandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Sokaklarda terör estirdiler. Bunu da bir cumhurbaşkanı adayının adaylığının engellenmesi davası olarak görüyorlar ve bizim de sessiz kalmamızı istiyorlar. Biz hırsızlık, yolsuzluk, adaletsizlik, yanlış karşısında sesiz kalamayız. Türk yargısına güvenimiz sonsuzdur. Hiç kimse dokunulmaz, ulaşılmaz ve erişilemez değildir. Hiç kimsenin suç işleme özgürlüğü yoktur. Hiç kimse seçildim diye yolsuzluk yapma, arsızlık yapma hakkına sahip değildir. Türkiye Cumhuriyeti milli, üniter, demokratik, sosyal nitelikli hukuk devletidir. Hukuki, insani ve inanç temelinde görevi, makamı ne olursa olsun her insanımız eşittir ve bizim bu konuya bakış açımız budur."

Programda MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş için dua edildi, partinin Ödemiş İlçe Başkanlığına emeği geçenlere plaket verildi.