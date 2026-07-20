MHP İzmir'de Kongre Süreci Tamamlandı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı, partisinin 30 ilçede kongre sürecinin tamamlandığını bildirdi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, kongrelerde birlik ruhunun hakim ve katılımın yüksek olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin belirlediği "Kardeşlik Kalbimizde, Gelecek Aklımızda" temasıyla düzenlenen, ilçe kongrelerini başarıyla tamamladıklarını ifade etti.

Kongre sürecinde dava arkadaşlarının disiplin, sorumluluk anlayışı ve dayanışma örneği sergilediğini belirten Şahin, yeni görev alan partilileri tebrik ederek, başarılar diledi.

Görev süresi sona eren partililerle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini kaydeden Şahin, "Yeni görev alan arkadaşlarımı kutluyor, başarılar diliyorum. Görev sürelerini tamamlayan ülküdaşlarımızla da omuz omuza mücadele edeceğimizi tekraren vurguluyorum." ifadelerini kullandı.

Şahin, İzmir'de partilerine ilginin yüksek olduğunu belirterek, "Bilhassa kardeşlik ve milli birlik açısından değerlendirildiğinde çok önemli günler yaşıyoruz. İç cephemizin gücü, devlet ve millet gücü olarak kendini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.