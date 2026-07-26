MHP, Kadın Voleybol Takımını Tebrik Etti
MHP, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Brezilya'yı yenerek şampiyon olmasını kutladı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "2026 FIVB Voleybol Kadınlar Milletler Ligi final maçında Brezilya Milli Voleybol Takımı'nı yenerek şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA
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