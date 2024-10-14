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Politika

MHP Kayseri Yönetimleri Onaylandı

MHP Kayseri Yönetimleri Onaylandı

MHP Kayseri İl ve ilçe teşkilatlarının yeni yönetim kurulları onaylandı, tanıtım töreni yapılacak.

14.10.2024 20:03
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri İl Teşkilatı ile Melikgazi ve Kocasinan İlçe Teşkilatlarının yeni yönetim kurulları onaylandı.

MHP Kayseri İl Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Milliyetçi Ülkücü Hareket'in Lideri Kıymetli Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin takdirleri ile Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Semih Yalçın tarafından Kayseri İl Teşkilatımızın, Melikgazi ve Kocasinan İlçe Teşkilatlarımızın yeni yönetim kurulları onaylanmıştır. Cumhuriyetimizin 101 yılı münasebetiyle 101 kişiden oluşan MHP il yönetim kurulu ve 90'ar kişiden oluşan Melikgazi ve kocasinan İlçe yönetim kurulları cumartesi düzenlenecek görkemli bir törenle kamuoyuna tanıtılacak" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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