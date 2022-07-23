MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Demirtürk'ten Posbıyık'a kınama - Son Dakika
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MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Demirtürk'ten Posbıyık'a kınama

23.07.2022 21:06
MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Demirtürk'ten Posbıyık'a kınama

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya Sevgi Barış Dostluk Ödülü vermesinden dolayı Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı kınadığını açıkladı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, Türk Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya Sevgi Barış Dostluk Ödülü vermesinden dolayı Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı kınadığını açıkladı.

MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen Sevgi Barış Dostluk Festivali'nde TTB Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı'ya Sevgi Barış Dostluk Ödülü verilmesini sert bir dille eleştirdi. Demirtürk yazılı olarak yaptığı açıklamada "Her olayda millete ters düşen ve siyasete alet olmuş kurumlarla bir yere varmak mümkün değildir. Türk Tabipler Birliği isimli bölücü yapılanma Türk hekimlerini temsil edemez, onların çatısı olamaz. Doktorlarımız şifa ümidimizdir. Sevgi ve saygıya layık hekimlere tek bir lafımız yoktur, fakat nerede bir melanet varsa TTB oradadır. TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı, PKK terör örgütünün propagandasını yapmaktan yargılanmıştır. PKK terör örgütüne karşı yaptığı operasyonlar nedeniyle Türk Devleti'nin yargılanmasını istemiştir. 'Barış için Öcalan'a Özgürlük' platformunun kurucularındandır. PKK'nın yanında olanlar bunlardır, HDP'nin ayakçıları bunlardır, bölücülüğün propagandasını yapan bunlardır. Bunlara doktor demek, Türklüğe ve doktorluğa yapılmış en büyük hakarettir. TTB yönetimine yuvalanmış bölücülerden hesap sorulması gerekirken Kdz. Ereğli ilçemizde yapılan festivalde Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın Şebnem Fincancı'ya Sevgi Barış Dostluk ödülünü vermesini kınıyorum. Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık dilerse kendisi adına istediği kişiye ödül verebilir, lakin Kdz. Ereğli halkı adına, kahraman sağlık çalışanlarımızı temsilen bu bölücüye ödül verilemez." - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Şebnem Korur Fincancı, Ereğli, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Demirtürk'ten Posbıyık'a kınama - Son Dakika

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