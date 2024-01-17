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MHP, Kilis ve Uşak ile 53 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı - Son Dakika
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MHP, Kilis ve Uşak ile 53 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı

MHP, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için Kilis ve Uşak başta olmak üzere 53 ilçenin belediye başkan adaylarını açıkladı. Kilis Belediye başkan adayı Hasan Kara, Uşak Belediye başkan adayı ise Sezer Ateş oldu.

MHP, Kilis ve Uşak ile 53 ilçenin daha belediye başkan adaylarını açıkladı
17.01.2024 - 14:23,  Güncelleme: 14:24
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MİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP), Kilis ve Uşak ile 53 ilçenin daha belediye başkan adayını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz, parti yetkili kurullarının yaptığı değerlendirme ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayları sonucunda, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde 4'üncü etap adaylıklarının belirlendiğini bildirdi. Durmaz, bu kapsamda, 2 il ve 3'ü büyükşehir ilçesi olmak üzere 53 ilçede daha adayların belirlendiğini kaydetti. Buna göre; Kilis Belediye başkan adayı Hasan Kara, Uşak Belediye başkanı adayı ise Sezer Ateş oldu.

Kaynak: DHA
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