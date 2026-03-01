MHP Kütahya'da Görev Değişikliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

MHP Kütahya'da Görev Değişikliği

MHP Kütahya\'da Görev Değişikliği
01.03.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayhan Toy'un istifasının ardından MHP Kütahya Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Tekin oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya teşkilatında Ayhan Toy'un görevinden affını istemesinin ardından yeni Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Tekin oldu.

Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, görev değişikliği ile ilgili yaptığı açıklamada, "Mehmet Ali Tekin'in Merkez İlçe Başkanlığı görevine getirilmesiyle birlikte, partimizin Kütahya merkez teşkilatında güçlü, dinamik ve milletimize etkin hizmet vereceğine olan inancımız tamdır. Bu vesileyle, görevinden affını isteyen önceki Merkez İlçe Başkanımız Ayhan Toy'a, bugüne kadar göstermiş olduğu emek, gayret ve fedakarlıklarından dolayı şükranlarımızı sunuyor; kendisine aile fertleriyle birlikte sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Yeni görevinde başarılar dilediğimiz Merkez İlçe Başkanımız Mehmet Ali Tekin'i tebrik ediyor; Allah yolunu ve bahtını açık etsin diyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya teşkilatı olarak, bilge liderimiz Devlet Bahçeli'nin gösterdiği istikamet doğrultusunda, 'Türk milletinin bekası, Türkiye'nin bekasıdır' şiarıyla, birlik, dirlik ve kardeşlik ruhu içinde Kütahya'mıza ve ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Mehmet Ali Tekin, Kütahya Merkez, Yerel Haberler, Politika, Kütahya, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP Kütahya'da Görev Değişikliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

10:53
İran dini lideri Hamaney öldürüldü İşte ortak saldırının detayları
İran dini lideri Hamaney öldürüldü! İşte ortak saldırının detayları
10:46
İran’ın ’son çare’si: Henüz kullanmadılar
İran'ın 'son çare'si: Henüz kullanmadılar
09:56
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran’ı satan adam bu mu
Hakkında animasyon bile yapmışlar: İran'ı satan adam bu mu?
09:39
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
İran Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı öldürüldü
08:30
Trump’tan İran’ın “tarihi operasyon“ tehdidine ilk yanıt
Trump'tan İran'ın "tarihi operasyon" tehdidine ilk yanıt
08:09
Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Hamaney'in ölüm haberini gözyaşları içinde duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 11:37:38. #7.12#
SON DAKİKA: MHP Kütahya'da Görev Değişikliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.