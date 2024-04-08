MHP, Kütahya'da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için YSK'ye başvurdu - Son Dakika
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Politika

MHP, Kütahya'da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için YSK'ye başvurdu

MHP, Kütahya\'da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için YSK\'ye başvurdu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kütahya'da yapılan seçimlerin iptali ve yenilenmesi için olağanüstü itiraz dilekçesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim etti. MHP'nin Kütahya Belediye Başkan adayı Alim Işık, YSK önünde yaptığı açıklamada, geçersiz oyların yeniden sayıldığını ve usulsüzlüklerin tespit edildiğini belirtti. Işık, seçimin iptal edilmesi ve yenilenmesi taleplerini delillerle birlikte YSK'ye sunduklarını ifade etti.

08.04.2024 19:37  Güncelleme: 19:40
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kütahya'da seçimlerin iptali ve yenilenmesine yönelik olağanüstü itiraz dilekçesini YSK'ye teslim etti.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri'nde MHP'nin Kütahya Belediye Başkan adayı Alim Işık, YSK önünde açıklama yaptı.

Daha önce seçim sonuçlarına yönelik il ve ilçe seçim kurullarına itiraz ettiklerini belirten Işık, itirazlar sonucunda geçersiz oyların yeniden sayıldığını hatırlattı.

Işık, yapılan sayımlar sonucunda, yırtık sandık çuvalı başta olmak üzere mühürsüz çuvallar, geçersiz oy pusulalarının çıkmadığı sandık çuvalları, geçerli ve geçersiz oy pusulalarının karıştırıldığı sandık çuvalları örneklerine rastladıklarını kaydetti.

Toplam 549 sandığın 275'inde usulsüzlük tespit edildiğini aktaran Işık, "Dolayısıyla hangi sandıkta ne tür usulsüzlüklerin çıktığını gruplandırarak delillerimizle birlikte Seçim Kuruluna verdiğimiz dilekçemizin ekinde sunduk. Ayrıca seçimin neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle seçimin iptali ve yenilenmesini gerektirecek deliller dosyamızda yer aldı." dedi.

Seçimin dürüstlüğüyle ilgili çok ciddi delillerinin olduğunu öne süren Işık, kısıtlı, ölü, tutuklu ve hükümlü olanların yerine oy kullanıldığının tespit edildiğini savundu. Işık, şunları kaydetti:

"Sonuç olarak, 298 Sayılı Kanunun 112'nci Maddesinin 5'inci Fıkrası kapsamında, delil durumlarının değerlendirildiği ve yapılan değerlendirmelerin sonucunda, 31 Mart 2024 Pazar günü Kütahya'da yapılan belediye başkanlığı seçimlerinde oluşan, seçimin neticesine ve dürüstlüğüne müessir olaylar ve haller ile bu şekildeki oyların iki parti arasında oy farkını kapatır sayıda bulunması ve tam kanunsuzluk nedeniyle Kütahya Belediye Başkanlığı seçimlerinin Anayasanın 67'nci, 79'uncu ve 2972 Sayılı Kanunun 25'inci ve 29'uncu maddeleri ile 298 Sayılı Kanunun 14'üncü, 110'uncu, 112'nci ve 130'uncu maddeleri kapsamında seçimin iptal edilmesine ve yenilenmesine karar verilmesini saygılarımızla YSK üyelerinden talep ettik."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika MHP, Kütahya'da seçimlerin iptali ve yenilenmesi için YSK'ye başvurdu - Son Dakika

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