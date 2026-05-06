MHP Kütahya İl Başkanlığı'na atanan Türker görevi devraldı

06.05.2026 02:15
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanlığı görevine atanan Mehmet Ali Türker, düzenlenen programla görevi resmen devraldı. Programda birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıktı.

Görevi devralan MHP Kütahya İl Başkanı Mehmet Ali Türker konuşmasında, "Allah kabul etsin, Allah hayır etsin. Biz diyoruz ki insan insana cennet olsun, insan insana can olsun, cana derman olsun. Sevgide buluşalım, hoşgörüde uzlaşalım. Karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesi altında hiç ayrılmamak kaydıyla kutlu hedeflere yürüyelim. Bir olalım, diri olalım. Tam 57 yıldır bu yoldayız. Çelme taktılar, tökezledik ama düşmedik. Arkamızdan ittiler, sendeledik ama eğilmedik. Kuyuya attılar, vakti geldiğinde Yusuf olup çıktık. Mahküm ettiler 'vatan sağ olsun' dedik. Mağdur ettiler, 'kaderimiz buymuş, Allah bizimledir' dedik. Acılarımıza rağmen ye'se kapılmadık, karanlık gecelerde kutup yıldızı gibi parladık. Tasalanma yiğidim, zaman bizden yanadır" dedi.

"Önce gönüllerimizi barıştıracağız"

Programda konuşan MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ise birlik ve huzur vurgusu yaptı. Erbaş, "Ben 2007 yılından bu yana bu ilde siyaset yapıyorum. 19 yıldır partisiyle, genel başkanıyla, teşkilatıyla hiçbir sorun yaşamadan yol yürüdük. Artık geçmişi uzun uzun konuşma zamanı değil; önümüze bakacağız. Hatalarımızdan ders çıkaracağız, eksiklerimizi gidereceğiz. Önce gönüllerimizi barıştıracağız. El sıkışmadan önce gönül barışına ihtiyacımız var. Bizimle aynı yolda yürüyenlerle devam edeceğiz. Ama gönlü ve zihni başka yerde olanlara da tavizimiz olmayacak. Milletler geçmişine sahip çıkarak geleceğe yürür. Eğer tarihini bilmiyorsan, o milletin ileriye bakması mümkün değildir. Bu yüzden milli şuura ve güçlü bir milli devlete ihtiyacımız var. Allah'a şükür güçlü bir devletimiz var. Bugün burada bulunan kadrolarla Kütahya'da adeta yeniden başlıyormuş gibi sahaya ineceğiz" diye konuştu.

"Mehter bizim milli kültürümüz"

Milletvekili Erbaş ve İl Başkanı Türker, daha sonra partililerle birlikte Hava Şehitliği'ni ziyaret ederek dua etti. Ziyaret sonrası konuşan Milletvekili Ahmet Erbaş, Gaziantep'teki 23 Nisan kutlamalarında çocuk mehteran takımına sırtlarını dönenerek protesto eden CHP'lilere tepki gösterdi. Erbaş, "Mehter müziği bizim milli müziğimizdir. Öyle güçlü bir müzik ki Avrupa'yı bile etkilemiştir. Osmanlı ordusu sefere mehterle çıkardı. Bu bizim köklü kültürümüzdür. Bir fotoğraf gördüm; büyükler arkalarını dönmüş ama çocuklar mehteri can kulağıyla dinliyor. Asıl örnek almamız gerekenler çocuklardır. Onlar samimiyetiyle doğruyu gösterir" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

