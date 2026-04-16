MHP Kütahya İl Teşkilatı Feshedildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Kütahya İl Teşkilatı'nın feshedildiğini ve İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker'in atandığını duyurdu.

MHP'li Semih Yalçın, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Teşkilatı, parti tüzüğümüzün 52 ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün 34'üncü maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker atanmıştır" dedi.