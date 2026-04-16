MHP Kütahya İl Teşkilatı Feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Teşkilatı'nın feshedildiği, Mehmet Ali Türker'in yeni il başkanı olarak atandığı açıklandı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın, Kütahya teşkilatına ilişkin kararı kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye dayanılarak, 34. madde uyarınca MHP Kütahya İl Teşkilatı'nın feshedildiği bildirildi. Fesih kararının ardından, aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde Kütahya İl Başkanlığı görevine Mehmet Ali Türker'in atandığı belirtildi. - KÜTAHYA
