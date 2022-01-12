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MHP'li Arkaz, TTB'nin TURKOVAC'ın faz çalışmalarına ilişkin açıklamasını kınadı - Son Dakika

MHP'li Arkaz, TTB'nin TURKOVAC'ın faz çalışmalarına ilişkin açıklamasını kınadı

12.01.2022 17:36
MHP'li Arkaz, TTB'nin TURKOVAC'ın faz çalışmalarına ilişkin açıklamasını kınadı

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Türk Tabipleri Birliğinin (TTB), Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın faz çalışmalarına ilişkin açıklamasını eleştirerek, "Yerli ve milli aşımızın itibar ve inandırıcılığına zarar vermek isteyen, ülkesine bu kadar yabancılaşan, tıbbın yüz karası bu meslek...

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Türk Tabipleri Birliğinin (TTB), Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ın faz çalışmalarına ilişkin açıklamasını eleştirerek, "Yerli ve milli aşımızın itibar ve inandırıcılığına zarar vermek isteyen, ülkesine bu kadar yabancılaşan, tıbbın yüz karası bu meslek örgütünün, TURKOVAC'ın üç faz çalışması yapılmasına rağmen, paylaştıkları açıklamayı şiddetle kınıyorum." dedi.

Arkaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, tüm dünyanın Kovid-19 salgınıyla mücadele ettiğini, her mutasyonda virüsün yapısında değişiklikler olduğunu söyledi.

Mutasyonlarda virüsün yayılma hızının da arttığını belirten Arkaz, Omicron varyantının, diğer mutasyonlara göre çok daha hızlı yayıldığını, grip ya da soğuk algınlığı ile karıştırıldığını ifade etti.

Omicron varyantı sebebiyle hastaneye yatan vatandaşların yüzde 90'ının aşısız olduğunu vurgulayan Arkaz, "Şu an ülkemizde 2. doz aşı yaptıranlar yüzde 80 civarında. Nüfusun büyük bir çoğunluğu da farkında olmadan, semptomsuz şekilde hastalığı geçirdi. Yani ülkemizde büyük bir oranda bağışıklık sağlanmış oldu. Yine de tedbiri elden bırakmamalıyız." diye konuştu.

Kovid-19 aşısı TURKOVAC için acil kullanım onayı alındığını, Türkiye ve dünyada hizmete sunulduğunu anımsatan Arkaz, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli her şeye düşman olan Türk Tabipleri Birliği, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun acil kullanım onayı verdiği aşımızın, faz-1, faz-2, faz-3 çalışmalarının olmadığını iddia etmiştir. Yerli ve milli aşımızın itibar ve inandırıcılığına zarar vermek isteyen, ülkesine bu kadar yabancılaşan, tıbbın yüz karası bu meslek örgütünün, TURKOVAC'ın üç faz çalışması yapılmasına rağmen, paylaştıkları açıklamayı şiddetle kınıyorum."

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Milliyetçi Hareket Partisi, TURKOVAC, Milli, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: MHP'li Arkaz, TTB'nin TURKOVAC'ın faz çalışmalarına ilişkin açıklamasını kınadı - Son Dakika
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