Üye Girişi
MHP'li Arkaz: "Ülkemizde bir yılda her dört sağlık çalışanımızdan biri şiddet görüyor" - Son Dakika

MHP'li Arkaz: "Ülkemizde bir yılda her dört sağlık çalışanımızdan biri şiddet görüyor"

03.02.2022 19:06
MHP'li Arkaz: "Ülkemizde bir yılda her dört sağlık çalışanımızdan biri şiddet görüyor"

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, "Ülkemizde bir yılda her dört sağlık çalışanımızdan biri şiddet görüyor.

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, "Ülkemizde bir yılda her dört sağlık çalışanımızdan biri şiddet görüyor." dedi.

Arkaz, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk Tabipleri Birliğinin (TTB), yerli ve milli aşının itibar ve inandırıcılığına zarar vermek isteyen, ülkesine yabancılaşan bir meslek örgütü olduğunu söyledi.

TTB'nin, bölücü terör örgütünün yaptığı hiçbir eylemi kınamadığını, şehit edilen hiçbir doktoru anmadığını dile getiren Arkaz, "Terör örgütü PKK Afrin'de hastane bombaladı, hiç oralı olmadılar. Amacını kaliteli sağlık hizmeti için çalışmak ve hekimlerin haklarını korumak olarak açıklayan TTB'nin, bugüne kadar hekimlerin hakkını gözettiğini göremedik." diye konuştu.

Öldürülen PKK'lı teröristle çekilen fotoğrafı basına yansıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, milletvekili seçilmeden önce TTB'nin Diyarbakır Şubesi'nde başkanlık yaptığını hatırlatan Arkaz, TTB'nin, hekimlik onurunu koruma gayreti olmadığını ifade etti.

"Devletin ve Türk tıbbının imkanlarını teröristler için seferber eden kişiler için Hipokrat yeminini çiğnediler." diyen Arkaz, TTB'nin, yaptığı açıklamalarla devletin ve adaletin karşısında durduğunu belirtti.

Çıkarılan yasal düzenlemelere rağmen hekimlere ve sağlık personellerine şiddetin devam ettiğine de değinen Arkaz, "Ülkemizde bir yılda her dört sağlık çalışanımızdan biri şiddet görüyor. Sağlıkta şiddet artık yalnızca çalışanlara değil doğmamış çocuğun canına da kastediyor." ifadelerini kullandı.

Arkaz, kadına şiddet ve çocuk istismarının ise bir utanç kaynağı olduğunu, bu kapsamdaki cezaların en sert şekilde uygulanması gerektiğini sözlerine ekledi.???????

YORUMLAR
500

Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Hayati Arkaz, İstanbul, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'li Arkaz: 'Ülkemizde bir yılda her dört sağlık çalışanımızdan biri şiddet görüyor' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:34 DEAŞ liderinin öldürüldüğü operasyondan feci görüntüler! Çok sayıda sivil öldürüldü
18:33 Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu koronavirüse yakalandı! İşte kulüpten yapılan açıklama
18:32 Son Dakika! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: BAYKAR Makina, İHA'larının Ukrayna'daki üretimini genişletecek
18:32 Son Dakika: Erdoğan, Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili konuştu: Krizin sonlandırılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız
18:32 Her konuda anlaşıldı! Fenerbahçe, Joachim Löw için geri sayıma başladı
18:30 Korona tedavisi gören yaşlı adamın testisi patladı! Doktorlar hastayı özel odaya alıp başhekime başvurdu
17:59 İş bırakan Migros depo çalışanlarıyla ilgili taşeron firmadan açıklama geldi: Yüzde 8 zam iddiaları gerçek değil
17:58 "Top taca çıksın diye dua ediyorum" dedi, Fenerbahçe'ye geri döndü! Ozan Tufan gerçeği ortaya çıktı
17:57 Bir bu eksikti! Kuşlar arasında yayılan salgın hastalık 1 insanı öldürdü
17:21 TikTok'ta kazanılan parayı duyan avukat mesleğini bırakmaya karar verdi!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2022 19:13:15. #1.13#
SON DAKİKA: MHP'li Arkaz: "Ülkemizde bir yılda her dört sağlık çalışanımızdan biri şiddet görüyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement