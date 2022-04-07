MHP'li Aycan, 40 yaşın üstündekileri kansere karşı periyodik taramaya davet etti - Son Dakika
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MHP'li Aycan, 40 yaşın üstündekileri kansere karşı periyodik taramaya davet etti

07.04.2022 15:53
MHP'li Aycan, 40 yaşın üstündekileri kansere karşı periyodik taramaya davet etti

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, 40 yaşın üstündekileri kansere karşı periyodik taramaya davet ederek bu hizmetlerin ücretsiz verilmesine rağmen katılımın çok düşük olduğuna dikkati çekti.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, 40 yaşın üstündekileri kansere karşı periyodik taramaya davet ederek bu hizmetlerin ücretsiz verilmesine rağmen katılımın çok düşük olduğuna dikkati çekti.

Aycan, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) kuruluşu olan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü dolayısıyla Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlığın doğuştan kazanılmış temel bir hak olduğunu vurguladı.

Sağlık hizmetinin, tüm insanların sağlığını daha iyileştirmeyi hedef alması gerektiğini ifade eden Aycan, "Toplumun içerisinde sağlığı korumaya yönelik öncelikler olması lazım. Bir de tüm insanların sağlığını daha da geliştirmeye yönelik programlar yapmamız lazım. Böylece hem yaşam süresini hem de yaşam kalitesini artırarak sağlıklı toplum hedefine ulaşmak mümkün olacaktır." diye konuştu.

Kanser vakalarının artışına dikkati çeken Aycan, tüm dünyada ve Türkiye'de kanserin en çok ölüme sebep olan ikinci hastalık grubu olduğunu dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından bazı taramaların ücretsiz yapıldığını hatırlatan Aycan, "Özellikle 40 yaşın üstündeki tüm vatandaşları kansere karşı periyodik taramaya davet ediyorum. Maalesef bu hizmetler ücretsiz olarak verilmesine rağmen katılım çok düşük. Kanser taramalarına katılma yüzde 5 civarında kalıyor." dedi.

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Milliyetçi Hareket Partisi, Kahramanmaraş, Milletvekili, Sefer Aycan, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'li Aycan, 40 yaşın üstündekileri kansere karşı periyodik taramaya davet etti - Son Dakika


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