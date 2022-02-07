Üye Girişi
MHP'li Aycan: "Sağlıkçılara şiddet uygulayan kişiler tutuklu yargılanmalı" - Son Dakika

MHP'li Aycan: "Sağlıkçılara şiddet uygulayan kişiler tutuklu yargılanmalı"

07.02.2022 15:59
MHP'li Aycan: "Sağlıkçılara şiddet uygulayan kişiler tutuklu yargılanmalı"

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, tüm yasal düzenlemelere rağmen sağlıkçılara yönelik şiddetin önlenemediğini belirterek, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların tutuklu yargılanması gerektiğini söyledi.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, tüm yasal düzenlemelere rağmen sağlıkçılara yönelik şiddetin önlenemediğini belirterek, sağlık çalışanlarına şiddet uygulayanların tutuklu yargılanması gerektiğini söyledi.

Aycan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 12 Şubat'ın Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Kahramanmaraş'ın tarımdaki tek sıkıntısının sulama sorunu olduğunu dile getiren Aycan, "En büyük beklentimiz yapılmakta olan barajların bir an önce tamamlanarak Maraş'ın tarımsal sulamadaki ihtiyacının karşılanmasıdır." dedi.

Şehrin ciddi bir sanayileşme çabası içinde olduğunu ifade eden Aycan, şehrin merkezinde yer sıkıntısı olduğu için sanayi alanının daraldığını, yeni sanayi alanlarına ihtiyaç olduğunu belirtti.

Sağlık personeline yönelik şiddetin devam ettiğine de dikkati çeken Aycan, "Sağlık alanındaki tüm yasal düzenlemelere rağmen şiddeti önleyememiş olmaktan üzgünüz. Sağlıkçılara şiddet uygulayan kişilerin mutlaka tutuklu olarak yargılanmasını istiyoruz. Tutuksuz yargılamak onları daha da şımartıp daha da taşkın hale getirebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Aycan, yeni sağlık personeli alınmasını, boşalan kadrolara mutlaka tekrar atama yapılmasını da isteyerek, sağlık personelinin özlük haklarının iyileştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

YORUMLAR
500

Milliyetçi Hareket Partisi, Kahramanmaraş, Milletvekili, Sefer Aycan, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika MHP'li Aycan: 'Sağlıkçılara şiddet uygulayan kişiler tutuklu yargılanmalı' - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:57 Barmen robot Cecilia ile tanışın! Hem espri yapıyor hem de kokteyl
15:56 Erdoğan'ın rahatsızlığıyla ilgili helva paylaşımı yapmıştı! Derya Büyükuncu hakkında yakalama kararı çıktı
15:36 Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefon konuşmasını aktardı: Sağlığı yerinde, evde de boş durmuyor
15:34 Anketten çıkan gerçekler: Elektrik faturası zorluyor, market sepetleri küçüldü, 10 kişiden 9'u "gidişat kötü" diyor
15:27 Son Dakika: Sanayi tesislerinde uygulanan doğal gaz kesintisi yarın sona erecek
15:17 Gökhan Göz'den skandal bir olay daha! Evine baskın düzenleyen polislere zor anlar yaşattı
15:13 Yasal boyda olmayan 5 tona yakın istavriti denize döktü
15:11 Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a geçmiş olsun dileklerini iletti
15:08 Penaltı vuruşları için su şişesine onlarca kopya yazmış!
14:59 Mustafa Sarıgül TikTok videosunda ayçiçek yağına zeytinyağı dedi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 16:06:25. #1.11#
SON DAKİKA: MHP'li Aycan: "Sağlıkçılara şiddet uygulayan kişiler tutuklu yargılanmalı" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement