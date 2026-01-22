MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı - Son Dakika
Politika

MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı

MHP\'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
22.01.2026 22:01
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın Kıbrıs'ta bir otelde kumar masasında çekilen görüntüleri nedeniyle görevden alındığını açıkladı. Yalçın, CHP'ye de çağrıda bulunarak ''Bakalım, CHP aynı namuslu tavrı sergileyebilecek mi?'' dedi.

Kıbrıs'ta bir otelde kumar masasında çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık görevden alındı.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın Kıbrıs'ta bir otelde kumar masasında çekilen görüntüsü büyük tartışma yaratırken; MHP'den yaptırım geldi.

GÖREVDEN ALINDI

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık'ın Kıbrıs'ta bir otelde kumar masasında çekilen görüntüleri nedeniyle görevden alındığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yalçın, "Başta medyadaki tellal ve borazanı Halk TV olmak üzere CHP yanlısı medya tarafından yapılan maksatlı yayınlar üzerine MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, tarafımızdan görevden alınmıştır.

MHP, teşkilatlarında ve öteki kadrolarında görev alan isimlerin karakterleri ve icraatıyla ilgili hiçbir spekülasyona izin vermez ve vermeyecektir" dedi.

CHP'YE ÇAĞRI

Yalçın açıklamasında ayrıca CHP'ye de çağrıda bulunarak "MHP'nin gösterdiği hassasiyet ve onurlu duruşun aynısını, yargılanan ve haklarında onlarca iddia ortaya atılmış olan belediye başkanları konusunda da CHP'den bekliyoruz. Buyursunlar. Bakalım, CHP aynı namuslu tavrı sergileyebilecek mi?" ifadelerini kullandı.

MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı

"BENİM KUMARLA İŞİM OLMAZ" DEMİŞTİ

Görüntülerin gündem olmasının ardından kendisine itibar suikastı yapıldığını söyleyen Alıcık, söz konusu fotoğrafın bir program için gittiği otelde çekildiğini belirterek, "Bir program için gittiğimiz oteldi. Arkadaşlar aşağıda olduğunu söyleyince ben de yanlarına indim. O karede normalde başka arkadaşlarımız da var. Ancak sadece beni kesip paylaşmışlar. Bana itibar suikastı yapılıyor. Benim kumarla işim olmaz" demişti.

Politika, Gündem, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Çengelköylü Çengelköylü:
    TABİKİ YANLIŞ ANLAŞILMA VAR SEN SADECE SEYİRCİ OLARAK MASADA BULUNUYORKEN MERAK ETMİŞSŞN MARKA PULLARI NASIL YAPILMIŞ DİYE ELŞNDE İNCELİYORDUN GİDERE HAZIRLIK TÖVBE ÖYLE BİR NİYETİN DE YOKTU 24 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
