MHP'li başkanın ağabeyi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Sakarya'da kesilen ağacın üzerine düşmemesi için geri kaçarken düşüp ağır yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk'ün ağabeyi İsmet Demirtürk son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

MHP Kdz. Ereğli ilçe Başkanı Rahman Demirtürk'ün ağabeyi İsmet Demirtürk 12 gün önce Sakarya'da kesilen ağacın üzerine düşmemesi için geri kaçarken düşmüş ve başından ağır yaralanmıştı. 112 sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan Demirtürk 12 günlük yaşam savaşını kaybederek hayatını kaybetti. Merhum Demirtürk için bu gün Öğle namazı sonrasında Sakarya'ya bağlı Karasu ilçesi Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenleneceği belirtildi. Merhum Demirtürk alınan helallik, kılınan cenaze namazı, okunan Kur'an-ı Kerim ve dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Merhum Demirtürk'ün cenaze törenine MHP Zonguldak İl Başkanı Varol Demirköse, AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Saffet Bozkurt, Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, Kdz. Ereğli Belediyesi önceki dönem başkanlarından Murat Sesli, Sakarya ve Zonguldak'tan çok sayıda siyasi parti ve STK temsilcisi, iş insanları ve Demirtürk ailesinin yakınları katıldı. - ZONGULDAK