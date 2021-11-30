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MHP'li başkanlardan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika

MHP'li başkanlardan Bozkurt'a ziyaret

30.11.2021 13:57
MHP'li başkanlardan Bozkurt'a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Eskişehir ilçe başkanları İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) Eskişehir ilçe başkanları İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret etti.

MHP Sarıcakaya İlçe Başkanı Gülfer Yıldız, Mihalgazi İlçe Başkanı Abdullah Törenci ve İnönü İlçe Başkanı Sadık Önal, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt'u ziyaret ettiler. Başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Bozkurt, MHP Sarıcakaya, ilçe başkanlarına nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaret, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Başkan Yardımcısı Serhat Hamamcı ve ilçe başkanlarının hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

MHP'li başkanlardan Bozkurt'a ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi, Kadir Bozkurt, Bozkurt, İnönü, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li başkanlardan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: MHP'li başkanlardan Bozkurt'a ziyaret - Son Dakika
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