MHP'li Baskın; "Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan" - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, 2023 seçimleri için hazırlıklara hız kesmeden devam ettiklerini ifade ederek "Genel Başkanımızın da söylediği gibi bizim Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, 2023 Haziran seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gelecek bir buçuk senelik süreçte teşkilat içi çalışmaların hız kazandığını ifade eden Başkan Baskın, yapılacak olan cumhurbaşkanlık seçimlerinde de adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.

Adaylık konusunda hiçbir tereddütlerinin olmadığını ifade eden Baskın; "Milliyetçi Hareket Partisi Efeler ilçe teşkilatı olarak 2023 Haziran ayında yapılacak olan milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Önümüzde 1,5 yıla yakın bir süreç var. Ancak bir seçim biter diğeri başlar mantığıyla, 2018 yılı genel seçimlerinden sonra MHP olarak 2023 seçimleri için çalışmalarımıza başladık. Kısacası çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Özellikle son düzlük tabir ettiğimiz bu süreçte de teşkilat içi çalışmalarımız hız kazanacak. Bunun yanında planlamış olduğumuz bahar ve yaz aylarında bazı toplumsal etkinliklerimiz var. Genel siyaset konusunda da Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendinin de dediği gibi bizim cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda herhangi bir tereddüdümüz yoktur. MHP Efeler ilçe teşkilatı olarak bu konuda sonuna kadar çalışmaya kararlıyız" dedi.

"Türk Birliği'nin önemi çok büyük"

Açıklamasında geçtiğimiz aylarda Türk Birliği ile ilgili atılan adımların da önemli olduğunu vurgulayan Baskın; "Özellikle ulusal basının kaçırdığı ya da çok önemsemediği bir konu daha var. Biz teşkilat olarak çok önemsiyoruz bunu. 2021 yılının Ekim-Kasım aylarında Türk Birliği teşkilatı ile alakalı bazı gelişmeler oldu. Muhtemelen Mart-Nisan aylarında da bir toplantı daha yapılacak. Bu bizim anladığımız manada, ismine turan diyebiliriz. Başkaları başka bir şey diyebilir ama Türk Birliği teşkilatının önemi, yadsınamayacak derecede fazla. Çünkü bu birlik tamamlandığı anlamda, şimdi emekliyor ama tamamlandığı anda yaklaşık 2 milyara yakın insan, dünyanın en büyük askeri güçlerinden birisi, güçlü ekonomi ve büyük bir pazar demek. Jeopolitiğe kadar birçok noktanın ana ekseninde bulunan bir coğrafi konuma sahip. Bu sebeplerle bu yolda çok büyük adımlar var. Özellikle bunun çok irdelenmesi gerekiyor" dedi. - AYDIN