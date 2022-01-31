Üye Girişi
MHP'li Baskın; "Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan" - Son Dakika

MHP'li Baskın; "Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan"

31.01.2022 12:03
MHP'li Baskın; "Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, 2023 seçimleri için hazırlıklara hız kesmeden devam ettiklerini ifade ederek "Genel Başkanımızın da söylediği gibi bizim Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, 2023 seçimleri için hazırlıklara hız kesmeden devam ettiklerini ifade ederek "Genel Başkanımızın da söylediği gibi bizim Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" dedi.

MHP Efeler İlçe Başkanı Ahmet Baskın, 2023 Haziran seçimleri ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gelecek bir buçuk senelik süreçte teşkilat içi çalışmaların hız kazandığını ifade eden Başkan Baskın, yapılacak olan cumhurbaşkanlık seçimlerinde de adaylarının Recep Tayyip Erdoğan olduğunu belirtti.

Adaylık konusunda hiçbir tereddütlerinin olmadığını ifade eden Baskın; "Milliyetçi Hareket Partisi Efeler ilçe teşkilatı olarak 2023 Haziran ayında yapılacak olan milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Önümüzde 1,5 yıla yakın bir süreç var. Ancak bir seçim biter diğeri başlar mantığıyla, 2018 yılı genel seçimlerinden sonra MHP olarak 2023 seçimleri için çalışmalarımıza başladık. Kısacası çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Özellikle son düzlük tabir ettiğimiz bu süreçte de teşkilat içi çalışmalarımız hız kazanacak. Bunun yanında planlamış olduğumuz bahar ve yaz aylarında bazı toplumsal etkinliklerimiz var. Genel siyaset konusunda da Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendinin de dediği gibi bizim cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Bu konuda herhangi bir tereddüdümüz yoktur. MHP Efeler ilçe teşkilatı olarak bu konuda sonuna kadar çalışmaya kararlıyız" dedi.

"Türk Birliği'nin önemi çok büyük"

Açıklamasında geçtiğimiz aylarda Türk Birliği ile ilgili atılan adımların da önemli olduğunu vurgulayan Baskın; "Özellikle ulusal basının kaçırdığı ya da çok önemsemediği bir konu daha var. Biz teşkilat olarak çok önemsiyoruz bunu. 2021 yılının Ekim-Kasım aylarında Türk Birliği teşkilatı ile alakalı bazı gelişmeler oldu. Muhtemelen Mart-Nisan aylarında da bir toplantı daha yapılacak. Bu bizim anladığımız manada, ismine turan diyebiliriz. Başkaları başka bir şey diyebilir ama Türk Birliği teşkilatının önemi, yadsınamayacak derecede fazla. Çünkü bu birlik tamamlandığı anlamda, şimdi emekliyor ama tamamlandığı anda yaklaşık 2 milyara yakın insan, dünyanın en büyük askeri güçlerinden birisi, güçlü ekonomi ve büyük bir pazar demek. Jeopolitiğe kadar birçok noktanın ana ekseninde bulunan bir coğrafi konuma sahip. Bu sebeplerle bu yolda çok büyük adımlar var. Özellikle bunun çok irdelenmesi gerekiyor" dedi. - AYDIN

YORUMLAR
500

Milliyetçi Hareket Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Efeler, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Baskın; 'Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan' - Son Dakika


Trafikte tartıştığı adama kurşun yağdıran genç, yakalanınca her şeyi inkar etti Trafikte tartıştığı adama kurşun yağdıran genç, yakalanınca her şeyi inkar etti         
12:04
Otomotiv satışlarında yüzde 23'e yakın artış bekleniyor Otomotiv satışlarında yüzde 23'e yakın artış bekleniyor         
11:57
Belediye işçilerinin karla zorlu mesaisi devam ediyor Belediye işçilerinin karla zorlu mesaisi devam ediyor         
11:40
Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu         
11:30
Doktorlar riskli dedi! Eriksen kalp krizi geçirmesine rağmen sahalara döndü Doktorlar riskli dedi! Eriksen kalp krizi geçirmesine rağmen sahalara döndü         
11:20
Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti Luis Campos'un ilk icraatları Burak Elmas'ı mest etti         
10:54
Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde adı geçen Fatih Sipahi, Ece Erken'i hedef aldı: Serkan Dakman'la tatile gitmedin mi?         
09:56
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda Erdoğan karşısında yüzde 43.7 oranında oy aldı         
09:08
Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu Tek odalı evinde ölü bulunan genç kızın yanında çok sayıda çakmak bulundu         
08:05
Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir Coşkun Sabah dolandırıldığını açıkladı: Başıma gelen pişmiş tavuğun başına gelmemiştir         
07:57
Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası Annesine şiddet uygulayan babasını öldüren genç kıza 10 yıl hapis cezası         
22:37
Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler Başakşehir bombayı patlattı! Premier Lig'den çok tanıdık bir ismi transfer ettiler         
21:55
3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı! 3 yaşındaki kızını, hayvanat bahçesindeki ayının önüne attı!         
21:54
Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum! Trabzon'da Kılıçdaroğlu'na "Hain" diyen çocukla ilgili Bakan Soylu'dan ilk yorum!         
20:37
Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı Aleyna Tilki'den beğeni yağmuruna tutulan Gomis paylaşımı         
20:35
Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde Dünyaca ünlü futbolcu tecavüze kalkıştı! Kendisine karşı koyan sevgilisi tanınmaz halde         
18:39

Son Dakika Haberleri
12:03 Trafikte tartıştığı adama kurşun yağdıran genç, yakalanınca her şeyi inkar etti
11:39 Belediye işçilerinin karla zorlu mesaisi devam ediyor
11:43 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Bartuğ, Marsilya ile görüşüyor! Milli yıldızla takım arkadaşı olacak
11:39 31 Ocak Pazartesi günü altın güne 8 lira birden düşüşle başladı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
11:38 Son Dakika: Avukat Mahmutyazıcıoğlu cinayetiyle ilgili olarak yakalanan 11 kişinin gözaltı süresi cuma gününe kadar uzatıldı
11:34 Süleyman Demirel'in Bülent Ecevit posteri taşıyan çocukla kameralara verdiği poz yeniden gündem oldu
11:33 31 Ocak Pazartesi günü 18 kuruş düşüşle başlayan dolar, 13,33'ten işlem görüyor.
11:29 Hayat Bilgisi'nin Kikirik'i tanınmaz halde! Geçirdiği estetik operasyon sonrası bambaşka biri oldu
11:23 Doğal gaz desteği için başvurular Şubat ayında başlıyor! Hane başına 1.150 liraya kadar destek yapılacak
11:19 Doktorlar riskli dedi! Eriksen kalp krizi geçirmesine rağmen sahalara döndü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 12:12:14. #1.11#
SON DAKİKA: MHP'li Baskın; "Bizim adayımız Recep Tayyip Erdoğan" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement