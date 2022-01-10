MHP'li Bulut'tan 2023 vurgusu - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, "Türk milletinin kurmuş olduğu bu genç Cumhuriyetin 100. yılında bütün emperyalist tuzakları birlikte gönül gönüle vermek suretiyle bozmak üzere inşallah hep birlikte gayret göstereceğiz" dedi.

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, İl Başkanı Mustafa İpek, Tokat Ülkü Ocakları Başkanı Oğuzhan Yay ile birlikte Türkiye Kamu-Sen Tokat İl Temsilcisi Nuri Derdiyokoğlu ve bağlı sendikalara hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. MHP'li Bulut, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları vererek, "Türkiye Kamu-Sen ailesinin bütün evlatları bu coğrafyanın geleceği için ve kaderi için hep birlikte Milliyetçi Hareket Partisi kadrolarıyla el ele, gönül gönüle vermiş bir şekilde ve Cumhur İttifakı'nın da ayrılmaz bir parçası oldukları inancıyla mücadeleye devam etmektedir. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi'nin kıymetli il başkanı, ülkü ocaklarımızın değerli il başkanı ve değerli yöneticilerimizle birlikte bugün ayrılmaz bir parçamız olan Türkiye Kamu-Sen ailesine bir ziyaret gerçekleştirdik. Ortak değerlerde buluştuğumuz, ortak prensiplerde bir araya gelmiş olduğumuz Türkiye Kamu-Sen ailesine hem bir hayırlı olsun ziyareti hem de bir istişare gerçekleştirdik. Allah nasip ederse 2022 yılı boyunca ve 2023 yılında hep birlikte el ele, gönül gönüle bir mücadele vermek suretiyle Türk milletinin kurmuş olduğu bu genç Cumhuriyetin 100. yılında bütün emperyalist tuzakları birlikte gönül gönüle vermek suretiyle bozmak üzere inşallah hep birlikte gayret göstereceğiz" dedi. - TOKAT