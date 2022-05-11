MHP'li Bulut'tan, patates ve soğan üreticilerine destekleme önerisi - Son Dakika
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MHP'li Bulut'tan, patates ve soğan üreticilerine destekleme önerisi

11.05.2022 12:30
MHP'li Bulut'tan, patates ve soğan üreticilerine destekleme önerisi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, patates ve soğan üreticilerine tohum ve gübre başta olmak üzere girdi kalemlerine ilişkin destekleme yapılmasını istedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, patates ve soğan üreticilerine tohum ve gübre başta olmak üzere girdi kalemlerine ilişkin destekleme yapılmasını istedi.

TBMM'de söz alan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, patates ve soğan üreticilerinin hava şartlarından dolayı yaşadığı sıkıntıya dikkat çekti. Bulut, hava şartlarından dolayı patates ve soğan üretiminde düşüş yaşandığını belirterek, "Ülke genelinde son 50 yılda görülmeyen ölçüde ocak ayından mart ayına kadar 4 kez üst üste meydana gelen ayaz ve don vurması nedeniyle patates ve soğan üretiminde hasat yüzde 70 oranında düşmüştür. Verim kaybı nedeniyle patates ve soğan üreticileri de ciddi bir mağduriyet içerisindedirler. Hasadın yüzde 70 oranında düşmesi nedeniyle oluşan açığın giderilmesi için ithalat yoluna başvurulması bir seçenek olarak düşünülse de ithalatın soğan ve patates üreticilerini orta vadede karşı karşıya bırakacağı zarar üretimin önemli ölçüde durması sonucunu doğuracaktır. Bu nedenle çiftçimizin temel beklentisi hasat konusunda ciddi zarara uğrayan patates ve soğan üreticisi çiftçimize tohum ve gübre başta olmak üzere girdi kalemlerine ilişkin destekleme sağlanarak 2022 yılı içerisinde üretimden kopmamalarının sağlanmasıdır" dedi. - TOKAT

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Milliyetçi Hareket Partisi, Milletvekili, Yücel Bulut, Tokat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP'li Bulut'tan, patates ve soğan üreticilerine destekleme önerisi - Son Dakika


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