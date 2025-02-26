MHP\'li Durmaz: Bahçeli\'nin sağlığı hesap yapanları kahredecek kadar iyi

Politika

MHP Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul Avrupa Yakası Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kırklareli'nde yapıldı. Belediye Kültür Merkezinde geçekleşen toplantıya Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz katıldı.

BAHÇELİ'NİN SON SAĞLIK DURUMU

Konuşmasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sağlık durumuna değinen Durmaz, "Hamdolsun, Sayın Genel Başkanımızın sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesap yapanları da kahredecek kadar iyidir" dedi.

"TOPLUMUN SİNİR UÇLARIYLA OYNAYANLARA FIRSAT VERİLMEMELİ"

Her alanda Türkiye'nin güçlü olduğunu dile getiren Durmaz, "Dünyada yaşanan gerilimler, bölgemizdeki gelişmeler ele alındığında, her alanda güçlü bir Türkiye'nin, sadece Türk milletinin istikbali için değil tüm mazlum coğrafyalar için de umut vesilesi olduğu görülecektir. Türkiye'nin güçlenmesini engellemek, önünü kesmek için geçmişten bugüne etnik mezhebi her türlü ayrışmayı kaşıyanlara, toplumun sinir uçlarıyla oynayanlara, milletimizin arasına fitne tohumu ekmek isteyenlere artık fırsat verilmemelidir. Bu mukaddes topraklar duayla muhafazaya alınmış, bin yıllık kardeşliğin hatıra ve mirasıyla müdafaa edilmiştir" dedi.

"TÜRKİYE ÜZERİNE HİÇBİR GÜCÜN HESAP YAPMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

Hiçbir gücün Türkiye üzerinden hesap yapmasına izin vermeyeceklerini anlatan Durmaz, "Anadolu'yu vatan yapan ruh, Türklüğü asırlarca taşıyan şuur, İslam'ın sancaktarlığını yapan inanç yaşıyor ve yaşamaya da devam edecek. Türkiye'nin istikbali ve istiklali üzerine hiçbir gücün hesap yapmasına izin vermeyeceğiz. 'Türk ve Türkiye Yüzyılı'nı, içimizdeki taşeronlara ve dışarıdaki müstevlilere rağmen gerçekleştireceğiz. Tüm mazlum coğrafyalara el uzatacak, tarihin bize çağrısına mutlaka kulak vereceğiz. Bu kutlu değerler uğruna mücadele eden, Türkün yüzyıla damgasını vuracağı günlerin heyecanını duyan herkese kalbimiz de gönlümüz de açıktır" diye konuştu.

"TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİMİZİ BAŞARMAK İÇİN GÜN BUGÜNDÜR"

Terörsüz Türkiye için kenetlendiklerini söyleyen Durmaz, "İlk toplantımız olan Kars bölge toplantısından bugüne gerçekleştirdiğimiz 15 bölge toplantımızda da ısrarla, üzerine basa basa söylediğimiz gibi şundan emin olun ki Terörsüz Türkiye vizyonu etrafında kenetlendiğimizde emperyal güçlere ödün vermeden, terörü bitirip bölgesel istikrarla tarihi yeniden yazarız. Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimizi birlikte başarmak ve büyük Türkiye idealimizi gerçekleştirmek için gün bugündür, istikbalin yol haritasını çizmek için gün bugündür, bin yıllık kardeşliğimizi yaşatmak, ayrışmadan uzlaşmak ve yönetimde kaynaşmak için gün bugündür" dedi.